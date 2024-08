- Ha formalmente rinunciato all'uso del cognome "Pitt".

È ufficialmente documentato ora: Shiloh Jolie-Pitt, la 18enne figlia di Angelina Jolie, 49 anni, e Brad Pitt, 60, ha ottenuto il permesso di rinunciare al cognome "Pitt". TMZ ha dato la notizia, citando documenti giudiziari recentemente emersi. In precedenza, Shiloh era conosciuta come Shiloh Nouvel Jolie-Pitt.

Tre giorni dopo aver festeggiato il suo 18° compleanno a maggio, Shiloh ha presentato la sua richiesta di cambio di nome alle autorità. A luglio, ha reso pubbliche le sue intenzioni pubblicando un annuncio sul Los Angeles Times, dichiarando il suo disinteresse nel portare il cognome "Pitt". Sul suo Instagram privato, era già stata identificata come Shi Jolie. Attiva ballerina, Shiloh compirà 19 anni tra pochi giorni.

Secondo People magazine, Brad Pitt è stato informato e ha espresso il suo disappunto quando ha saputo della richiesta formale di cambio di nome di Shiloh a inizio giugno.

Tensioni nei rapporti con il padre?

Brad Pitt e Angelina Jolie hanno sei figli: Maddox (22), Zahara (19) e Pax (20), adottati, mentre Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne (16) sono i loro figli biologici. Jolie e Pitt si sono conosciuti sul set di "Mr. & Mrs. Smith" nel 2005, si sono sposati in Francia nel 2014 dopo un fidanzamento nel 2012 e hanno presentato domanda di divorzio a settembre 2016. Le loro dispute legali continuano ancora oggi, comprese le questioni relative alla loro ex tenuta vinicola nel sud della Francia.

Shiloh non è l'unica figlia della coppia a mostrare lealtà verso la madre. A novembre 2023, Zahara è stata identificata come "Zahara Marley Jolie" al suo università. A maggio 2024, Vivienne è stata riconosciuta come "Vivienne Jolie" in un programma di un musical di Broadway. Si dice anche che Maddox e Pax non abbiano contatti con Brad Pitt.

Nonostante il disappunto del padre, Shiloh Jolie continua a esprimere il suo desiderio di indipendenza, cantando spesso con sicurezza "♪ Sarò una stella ♪" sui suoi social media privati. La canzone diventa il suo inno, simbolo delle sue aspirazioni e della sua determinazione a forgiarsi la propria identità.

