Ha comprato la casa di una star del cinema in Francia e ha pagato 300.000 dollari per sistemare la piscina

Originario del Galles, il padre di due figli viveva a Parigi da diversi anni, ma dopo aver affrontato una separazione, si è fissato sull'idea di trasferirsi nella campagna francese.

Ha capito di aver trovato l'oro quando ha visitato una casa a Courgent, una città situata nella regione dell'Île-de-France, a circa 45 minuti di macchina dalla capitale francese.

Tuttavia, non era solo la casa che lo entusiasmava. È stata la splendida, ma pesantemente trascurata, piscina che l'accompagnava.

Una piscina di potenziale

Sebbene la piscina fosse caduta in rovina, era chiaro che un tempo era stata una struttura imponente e che avrebbe potuto tornare a esserlo, con un po' di lavoro.

"Sono rimasto assolutamente stupito", racconta Jeremy, che ha chiesto di non utilizzare il suo nome completo, alla CNN Travel. "Perché il potenziale per rifare la piscina e creare un progetto eccezionale era tutto quello che potevo immaginare. Ho pensato semplicemente 'questo è il posto giusto'".

Jeremy, che lavora nel settore immobiliare da molti anni, ha presto scoperto che la casa era appartenuta negli anni Cinquanta all'attrice francese Danielle Darrieux, che ha recitato in oltre 100 film nel corso della sua carriera durata otto anni.

Dopo aver parlato con la gente del posto, ha appreso che la piscina, che si pensa sia stata costruita nel 1938, era stata un luogo di ritrovo popolare e molti ricordavano di aver imparato a nuotare lì.

Alcuni gli hanno persino inviato foto di Darrieux, morto nel 2017 all'età di 100 anni, mentre nuotava nella piscina durante il suo periodo di permanenza nella casa.

Si ritiene che Darrieux, che apparve al fianco di Douglas Fairbanks Jr. nel film hollywoodiano del 1938 "La furia di Parigi", abbia vissuto lì per oltre un decennio.

"Questo mi ha motivato ancora di più a realizzare il progetto", ammette. "Questo posto ha una storia. Ha una storia".

Un ex proprietario famoso

Una volta valutato il tutto, Jeremy racconta di aver presentato con cautela un'offerta che era "inferiore di circa il 30 o 40% rispetto al prezzo richiesto" e di aver atteso quello che credeva sarebbe stato un inevitabile rifiuto.

"Non pensavo che avrebbe accettato", ammette. "Ma con mia grande sorpresa l'ha fatto".

Jeremy ha lavorato a diverse ristrutturazioni di hotel, ma questa sarebbe stata la sua prima piscina. Inoltre, il progetto è costato circa cinque volte il suo budget iniziale.

"Non era stata utilizzata per oltre 35 anni, quindi era un rottame", spiega. "Abbiamo dovuto ricominciare tutto da zero".

Quando è diventato chiaro che il costo del restauro della piscina non sarebbe stato necessariamente sostenibile in termini di valore aggiunto alla casa, Jeremy ha iniziato a cercare altri modi per recuperare parte dei costi di ristrutturazione.

Notando che nella zona non esisteva una piscina di questo tipo, decise di affittarla per alcuni giorni alla settimana, tenendola per uso personale il resto del tempo.

Deciso a mettere in moto le ruote il prima possibile, Jeremy fece del suo meglio per convincere il proprietario a permettergli di iniziare i lavori sulla piscina prima che la vendita fosse conclusa.

Ha quindi iniziato a negoziare accordi con diverse aziende per iniziare i lavori di ristrutturazione, tra cui un'azienda specializzata in piscine, al fine di trasformarla nella "più bella laguna riscaldata di Francia".

Jeremy ha firmato i contratti nel settembre del 2020, durante l'apice della pandemia di Covid-19. Racconta che quando è diventato ufficialmente proprietario, nel febbraio 2021, quasi quattro mesi di lavoro sulla piscina erano già stati completati.

Per quanto riguarda il design, Jeremy ha optato per un'opera il più possibile "sopra le righe".

Un'incredibile trasformazione

"Volevo rocce alte, luci a LED e tutto il resto", racconta.

Il progetto ha comportato la creazione di nuove infrastrutture per l'elettricità, il gas e l'acqua (prima l'acqua proveniva direttamente da un fiume vicino), nonché l'installazione di nuovi impianti elettrici, la creazione di rocce di pietra e l'installazione di tubi, evacuatori e alimentatori sotto la piscina.

Jeremy racconta che l'intero processo di ristrutturazione è durato circa 12 mesi ed è costato 500.000 euro (circa 500.000 dollari), di cui circa 330.000 euro spesi per la piscina e il resto per i lavori esterni, comprese le infrastrutture, le piante e i terrazzamenti. L'architetto si dice entusiasta del risultato finale.

"Sembra davvero di essere in una laguna naturale, se non fosse che ci si trova a un'ora dalla più grande città della Francia", aggiunge. "Ci sono cascate e si può saltare dalle rocce da due metri di altezza. Non si ha l'impressione di essere in una piscina".

Jeremy è rimasto sbalordito quando, durante i lavori di ristrutturazione, ha scoperto un vecchio sentiero di pietra piastrellato che conduceva dalla laguna al fiume vicino, con una fontana al centro.

"È stata una scoperta incredibile. Credo di poter dire di essere l'unica persona a Parigi a possedere un'isola privata", scherza, aggiungendo che intende rinnovare il sentiero entro il prossimo anno.

Se la piscina, lunga 24 metri e larga nove, con una profondità di oltre due metri, è senza dubbio l'attrazione principale, Jeremy è entusiasta della sua nuova casa, che fortunatamente ha richiesto pochissimi lavori prima di trasferirsi.

La vita in città

Da quando si è trasferito a Courgent, che ha una popolazione di circa 400 abitanti, Jeremy dice di essersi ambientato con relativa facilità e di aver ricevuto un ottimo feedback dalla gente del posto riguardo alla piscina.

In effetti, alcuni degli abitanti del villaggio che vi hanno nuotato per la prima volta quando apparteneva a Darrieux sono venuti a chiedere di poter dare un'occhiata alla sua trasformazione.

Darrieux ha avuto una lunga frequentazione con la città e pare che sia tornato in zona in età avanzata, vivendo a pochi chilometri di distanza dalla sua vecchia casa.

Jeremy dice di aver ricevuto molto sostegno dal municipio da quando si è trasferito a Courgent, ma sta cercando di non "pestare i piedi a nessuno".

"Bisogna stare attenti", spiega. Non si vuole fare troppo rumore, né avere troppi lavori in corso". Ma ha funzionato abbastanza bene".

Tocchi finali

"Una vicina è venuta da me un po' preoccupata perché aveva saputo che stavo organizzando delle feste e qualcuno aveva detto che avremmo messo un DJ sugli alberi.

Le ho detto: "Non questa settimana, ma chiedimelo la prossima"".

Desideroso di sfruttare al massimo i suoi 1,5 ettari di terreno, Jeremy ha deciso di importare e ristrutturare una roulotte americana Airstream del 1974, che si affaccia sulla laguna ed è disponibile per il noleggio.

Quando non si gode la piscina in prima persona, ospita gli amici delle figlie o la scuola locale per una visita, la affitta per circa 250 euro per due ore, o fino a 3.000 euro al giorno.

Sebbene abbia ricevuto recensioni entusiastiche da parte dei clienti e dei curiosi, che a volte si avvicinano per chiedere di poter dare un'occhiata da vicino, Jeremy è intenzionato ad aggiungere altri tocchi speciali.

Ha in programma di installare una linea elettrica per illuminare alcuni alberi, di aggiungere un tunnel di rose sul ponte e una cucina esterna.

"Sarò soddisfatto solo quando tutti i dettagli saranno finiti", ammette Jeremy, spiegando che probabilmente ci vorranno ancora uno o due anni prima che la piscina sia completamente completata.

Nel frattempo, sta sfruttando al massimo la possibilità di avere una bella piscina, o laguna, con così tanta storia a disposizione.

"Ancora oggi sono sopraffatto dal nuoto notturno", dice. Quando è completamente buio, puoi vedere la luna e le stelle, e sei solo tu, la natura e l'acqua".

"Dico sempre che è l'equivalente di essere in Costa Rica senza il biglietto aereo".

