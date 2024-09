- Ha celebrato il suo compleanno condividendo una deliziosa foto.

Il 1º settembre, la popolare intrattenitrice Zendaya ha compiuto 28 anni. Subito dopo, ha utilizzato Instagram per esprimere la sua gratitudine per i messaggi di compleanno, rivolgendosi ai suoi quasi 182 milioni di follower. Ha pubblicato alcune parole sentite e ha condiviso una foto nostalgica.

Nella foto, una giovane e allegra Zendaya posa per la fotocamera, sorridendo e alzando un dito mentre indossa un vestito a fiori. Ha scritto come didascalia: "Passo a esprimere la mia gratitudine per tutti i dolci messaggi di compleanno, significa davvero tanto... Brindiamo ai miei 28 anni!". Ha firmato con un emoji del cuore e la sua iniziale.

Auguri delle celebrità

Tra i festeggiamenti c'erano star come l'attrice Olivia Munn (44), che ha lasciato un commento "Buon compleanno". L'attrice Holly Robinson Peete (59) ha segnato l'occasione con torta emoji e il modello Karlie Kloss (32) ha risposto con un "HBD" ("Buon compleanno") al post di Zendaya.

Sembra che Zendaya abbia festeggiato il suo compleanno con sua madre, la famosa designer di gioielli Claire Stoermer, e il suo ragazzo, Tom Holland (28), noto per il suo ruolo nei film "Spider-Man". La coppia è stata avvistata insieme in California poco prima del compleanno, come suggerito dalle foto pubblicate sulla rivista americana "People". Stanno insieme dal 2021 e hanno generalmente protetto la loro vita privata.

Dopo aver condiviso il suo post sentito e le torta emoji, Holly Robinson Peete ha risposto con altre torta emoji per celebrare il compleanno di Zendaya. In mezzo a tutte le celebrazioni online, Zendaya ha deciso di conservare il momento speciale con uno scatto della sua festa di compleanno, riflettendo sulla gioia e sull'amore che la circondavano in quel giorno.

