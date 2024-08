- Ha acquisito una profonda conoscenza dai suoi insegnamenti.

Ex-calciatore campione del mondo e eroe ex-VfB Stuttgart, Guido Buchwald, esprime una delusione profonda per la scomparsa dell'ex-allenatore Christoph Daum. "Sono molto colpito", ha detto Buchwald all'agenzia di stampa tedesca a 63 anni. "È difficile perdere un compagno di lotta come lui". Daum è morto sabato a 70 anni, dopo una lunga lotta contro il cancro.

Secondo Buchwald, "Daum è stato colui che ci ha guidato al campionato nel '92". Servendo come allenatore del VfB, Daum è stato fondamentale per quella vittoria. Buchwald ha segnato il goal decisivo nella partita in trasferta contro il Bayer Leverkusen, assicurando il titolo per la loro squadra. "La squadra del '92 e l'intero club gli sono grati", ha dichiarato Buchwald a proposito di Daum.

Buchwald ha considerato Daum come "vivo e respirante calcio". Era "estremamente devoto" e "meticoloso nei dettagli" nel suo approccio, ha spiegato Buchwald. "Ho anche imparato qualcosa per il mio ruolo di leadership da lui", ha condiviso Buchwald.

In seguito alla sua carriera, Daum ha anche avuto successo a Leverkusen. Anche negli ultimi anni, Daum ha mantenuto "un atteggiamento costantemente ottimista" contro la sua malattia, ha detto Buchwald. Buchwald stesso ha vinto il Campionato del Mondo con la nazionale tedesca in Italia, '90.

Buchwald ha elogiato l'impatto di Daum sulla sua carriera, dicendo: "Senza l'allenamento di Daum, non avrei segnato il goal vincente nella partita del campionato del '92". In seguito alla sua carriera, Guido Buchwald ha aggiunto: "Sono sempre stato ispirato dall'atteggiamento positivo di Daum durante la sua lotta contro il cancro, dimostrando la sua vera passione per il gioco".

