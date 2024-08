- Ha accompagnato suo padre in un centro di riabilitazione.

Colson Baker, meglio conosciuto come Machine Gun Kelly, ha ricevuto un "richiamo estremo" dalla sua figlia quindicenne, Casie. "Quando mia figlia mi ha detto 'Papà, riesco a capire quando sei sotto l'influenza', mi ha colpito molto", ha confessato nel podcast "Million Dollaz Worth Of Game".

Questa rivelazione lo ha spinto a cambiare

"Ci è voluto del tempo per riconoscere il potere che le droghe avevano su di me, ma una volta che l'ho fatto, ho capito che dovevo cambiare", ha spiegato.

Una missione da padre

"Come padre e come uomo, ho la responsabilità di spezzare questo ciclo di dipendenza per mia figlia. Voglio essere il tipo di padre che ho sempre sperato di essere", ha espresso la sua motivazione. La giovane Casie è nata a luglio del 2009 da Machine Gun Kelly e la sua ex compagna, Emma Cannon.

Lo scorso mese, Machine Gun Kelly ha celebrato un anno intero di astinenza, di cui ha parlato nel podcast "Dumb Blonde". La sua attuale compagna, Megan Fox (38), ha giocato un ruolo cruciale nel suo recupero. Ha offerto supporto durante le sfide psicologiche che derivano dalla disintossicazione dalle droghe.

Durante il suo periodo di riabilitazione, Machine Gun Kelly ha anche riconosciuto la fonte della sua rabbia. I medici gli hanno fornito strategie per gestire le sue emozioni. Ha ammesso il suo passato uso non solo di alcol, ma anche di pillole e marijuana. In un'intervista del 2020 con "Interview", ha confessato la sua dipendenza da Adderall, una droga stimolante.

Lottando contro il sintomo di astinenza da alcol

"Dopo aver riconosciuto l'impatto del mio abuso di sostanze sulla mia figlia, ho dovuto affrontare la sfida dell'astinenza da alcol", ha rivelato.

Mantenere l'astinenza per sua figlia

"Mantenere la mia astinenza non è solo evitare le droghe, ma anche affrontare i sintomi fisici ed emotivi dell'astinenza da alcol".

Leggi anche: