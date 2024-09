Ha abbandonato la sua esistenza negli Stati Uniti per competere nelle corse di cammelli negli Emirati Arabi Uniti.

Si estende per circa 12.700 chilometri (7.890 miglia) dal suo paese natale di Moulton alla città saudita di Taif, e le mancano solo due ulteriori viaggi per trionfare nella prima corsa femminile mai organizzata al Festival del Principe Ereditario dei Cammelli. Questo straordinario traguardo si è verificato ad agosto 2023, meno di un anno dopo che lei ha per la prima volta salito su un cammello.

Dees, che da bambina spesso montava a cavallo, non è solo un'ottima apprendista ma anche una cavallerizza esperta. In un'intervista con CNN, ha espresso i suoi pensieri dicendo: "Tutto inizia con la comprensione degli animali e la consapevolezza del proprio corpo. Una volta che hai trovato il ritmo e hai compreso come si muove l'animale e come puoi muoverti con esso, diventa piuttosto semplice".

Pioniera

Dees si è trasferita negli Emirati Arabi Uniti (EAU) nel 2017, dopo una vacanza che ha acceso la sua passione per il paese. Con base ad Abu Dhabi, lei bilancia i ruoli di proprietaria di un'azienda, madre e pioniera nel suo sport.

La corsa dei cammelli, una specie a una gobba nota anche come cammello arabo, è stata una passione popolare nella regione per secoli e continua ad essere sia popolare che economicamente redditizia, con premi in denaro che raggiungono milioni di dollari.

Tuttavia, questa storia ricca di tradizione è stata fino ad ora principalmente dettata dagli uomini.

Dees è solo una delle molte storie di successo emerse dal Desert Arabian Camel Riding Center (ADCRC) degli EAU, co-fondato dall'espatriata tedesca Linda Krockenberger. Krockenberger, che si è trasferita negli EAU nel 2015, ha lottato per anni per trovare un posto dove poter cavalcare, solo per essere respinta a causa del suo genere. In un'intervista del 2022, ha ricordato di essere stata detto: "Sarà meglio se ti vesti come un ragazzo".

Krockenberger ha aperto la scuola nel 2021, rendendola il primo centro di equitazione di cammelli mai autorizzato nel paese. L'ADCRC ha lanciato la prima squadra di corsa dei cammelli tutta femminile degli EAU, suscitando l'interesse di Dees.

"Penso che molte volte, soprattutto intorno agli animali, le donne siano viste come troppo fragili o troppo femminili per essere in quell'ambiente", ha detto Dees. "Sì, possiamo essere più fragili e femminili, ma possiamo anche essere molto forti e molto coraggiose e molto fisicamente in forma per cavalcare i cammelli".

'Non corro per vincere'

Dees ha gareggiato a Dubai, Abu Dhabi e in Arabia Saudita, inclusa la città antica di AlUla, ma si prenderà una pausa dalle corse con l'ADCRC per la prossima stagione.

Anche se di solito c'è un intervallo di uno o due mesi tra gli eventi, Dees mantiene una rigorosa routine di allenamento settimanale che si concentra sull'endurance. I trotti progressivi si trasformano in corse brevi e poi lunghe per costruire la resistenza e assicurarsi che sia il cammello che il cavaliere siano al meglio il giorno della gara.

"L'esito della gara dipende così tanto dalla forma e dalla qualità del cammello", ha spiegato Dees. "Sì, il tuo stile di guida, la forma e l'abilità giocano un ruolo, ma anche il miglior cavaliere non vincerà su un cammello meno in forma di quello accanto a lui".

Al suo ritorno nella prossima stagione, Dees affronterà concorrenti come Krockenberger, Rawan Salah della Giordania e Coralie Viroulaud, nativa della Francia, che ha vinto il campionato C1 femminile dell'ultima stagione. Tuttavia, Dees non li considera rivali. Benvenuta la concorrenza perché non corre per vincere, ma per il divertimento e per sfidare le percezioni sociali.

"Ogni gara internazionale è un po' più grande", ha spiegato Dees. "Ciò significa che ci sono più donne disposte a uscire dalla loro zona di comfort e a uscire da questo sport molto maschilista per dimostrare che sì - le donne non solo possono farlo, ma possiamo farlo molto bene, possiamo farlo molto in sicurezza e possiamo avere successo in esso".

La passione di Dees per la corsa dei cammelli deriva dal suo amore per gli sport e gli animali, avendo avuto una background di frequente cavalcata dei cavalli da bambina. Questo sport, che è una tradizione popolare nella regione da secoli, ha visto un cambiamento significativo con l'emergere di cavallerizze donne talentuose come Dees.

La corsa dei cammelli è diventata non solo una fonte di divertimento per Dees, ma anche un'opportunità per sfidare gli stereotipi e dimostrare che le donne possono eccellere in questo sport dominato dagli uomini.

