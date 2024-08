- Gysi ritiene minacciata la democrazia in Germania

Pochi giorni prima delle elezioni statali in Sassonia, il politico della Sinistra Gregor Gysi ha espresso preoccupazione per la perdita di fiducia nei partiti tradizionali e per i potenziali pericoli per la democrazia. Parlando a un evento della Sinistra a Zwickau, Gysi ha sottolineato l'importanza di proteggere la democrazia e la libertà, mettendo in guardia contro i gruppi di estrema destra come l'AfD. Ha notato che molti elettori hanno perso fiducia nei partiti tradizionali, ma ha espresso ottimismo sulle possibilità della Sinistra di mantenere una presenza nel parlamento statale della Sassonia.

Molti elettori delusi stanno esprimendo la loro insoddisfazione con la politica come al solito boicottando le elezioni, votando schede nulle o sostenendo partiti di destra, secondo Gysi. Tuttavia, Gysi ha criticato i leader dei partiti per concentrarsi esclusivamente su ciò che fa l'AfD, invece di riconoscere e affrontare i propri errori che contribuiscono alla popolarità dell'AfD.

Il destino della Sinistra nel parlamento statale della Sassonia è incerto, con il partito che lotta per tornare alla ribalta. Nonostante queste sfide, Gysi rimane ottimista, dicendo "è ancora tutto in gioco". Ha sottolineato l'importanza che la Sinistra abbia voce in parlamento per promuovere la giustizia sociale e le politiche per la pace vera.

Gli ultimi sondaggi suggeriscono che la Sinistra è in pole position tra il 3 e il 5 percento, con la speranza di vincere due mandati diretti a Lipsia. In base alla sua quota di voti, il partito potrebbe anche essere rappresentato nel parlamento statale attraverso i candidati della lista.

Nel frattempo, l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW), che si è separata dalla Sinistra in autunno 2023, potrebbe ottenere fino al 15 percento nelle prossime elezioni statali, secondo l'ultimo sondaggio Insa.

Gysi ha tenuto il suo discorso sulla democrazia e sul futuro della Sinistra a un comizio nella città di Zwickau. Despite la concorrenza agguerrita degli altri partiti, la Sinistra mira a mantenere un seggio nel parlamento statale della Sassonia, poiché Zwickau è uno dei loro feudi.

Leggi anche: