Gypsy Rose Blanchard, che si è dichiarata colpevole di aver contribuito a uccidere la madre violenta, viene rilasciata dal carcere

Nel 2016 la Blanchard si è dichiarata colpevole di omicidio di secondo grado dopo aver confessato di aver convinto il fidanzato a pugnalare a morte la madre Dee Dee Blanchard mentre dormiva. I pubblici ministeri l'hanno condannata a 10 anni di carcere in un accordo di patteggiamento dopo che gli avvocati hanno scoperto gli abusi subiti dalla madre.

La Blanchard è stata vittima della sindrome di Munchausen per procura, una sindrome rara in cui chi si prende cura di un bambino finge, esagera o induce una malattia per ottenere attenzione. Si è scoperto che Dee Dee ha convinto le persone intorno a lei, compresi i medici, che la figlia era affetta da leucemia e distrofia muscolare, oltre che da altri disturbi - un argomento esaminato nel documentario della HBO Max "Mommy Dead and Dearest".

La Blanchard ha ammesso di essere stata in casa al momento dell'omicidio, di sapere che il suo fidanzato, Nicholas Godejohn, avrebbe accoltellato Dee Dee e di non aver fatto nulla per impedirlo, come risulta dai documenti del tribunale.

Godejohn è stato condannato per omicidio e nel 2019 all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata. I documenti del tribunale mostrano che ha ammesso di aver accoltellato Dee Dee e ha detto di averla uccisa solo perché Gypsy glielo aveva chiesto.

Parlando delle condizioni di rilascio di Blanchard, la portavoce del Dipartimento di Correzione del Missouri, Karen Pojmann, ha dichiarato: "La sua condanna originale a 10 anni è iniziata nel giugno 2015, quindi, salvo violazioni della libertà vigilata e altre circostanze attenuanti, si prevede che sarà sottoposta a supervisione e a rapporti con un agente di libertà vigilata fino al giugno 2025".

La CNN ha contattato l'avvocato di Blanchard per un commento.

Nei giorni successivi all'uccisione di Dee Dee, sono iniziati a emergere dettagli che hanno rivelato una situazione complessa e insolita, con lo sceriffo della contea di Greene Jim Arnott che in una conferenza stampa del giugno 2015 ha affermato che "le cose non sono sempre come appaiono".

"Non mi sono mai imbattuto in nulla che si avvicini minimamente a quello che ha passato Gypsy", afferma l'avvocato di Blanchard Michael Stanfield nel documentario della HBO "Mommy Dead and Mommy Dearest". "Sua madre sembra aver fatto di tutto per mantenere Gypsy in un ruolo molto giovanile, facendola agire diversi anni più giovane della sua età reale".

In un'intervista rilasciata alla rivista People poco prima del suo rilascio, la Blanchard, ora 32enne, ha detto di essersi pentita del suo ruolo nell'omicidio "ogni singolo giorno".

"Era una donna malata e purtroppo non sono stata abbastanza istruita per capirlo", ha detto. "Meritava di essere dove sono io, seduta in prigione a scontare una pena per un comportamento criminale".

Un libro di prossima pubblicazione, "Released: Conversazioni alla vigilia della libertà", racconta la storia della Blanchard attraverso la sua prospettiva, con l'aiuto delle scrittrici Melissa Moore e Michele Matrisciani. La pubblicazione è prevista per il 9 gennaio 2024.

Uno speciale di sei ore su Lifetime, "The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard", con interviste alla Blanchard dal carcere, è previsto per il 5 gennaio 2024. Il caso è stato anche oggetto della miniserie Hulu del 2019 "The Act", con Patricia Arquette nel ruolo di Dee Dee Blanchard.

Fonte: edition.cnn.com