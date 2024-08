- Gwyneth Paltrow è di nuovo sullo schermo d'argento, questa volta al fianco di Timothée Chalamet.

"Bones and All", "Wonka", e "Dune: Part Two": Timothée Chalamet (28) è stato recentemente un volto familiare di fronte alla cinepresa. Dopo una pausa dalle scene dopo il ruolo nel blockbuster "Avengers: Endgame" (2019), la vincitrice del premio Oscar Gwyneth Paltrow (51, "Shakespeare in Love") si sta preparando per il suo ritorno, unendosi a Chalamet.

Stando a quanto riferito da fonti del settore, stanno lavorando insieme a un film intitolato "Marty Supreme". Purtroppo, i dettagli sui loro ruoli e sulla trama sono attualmente scarsi.

La casa di produzione A24 ha dato un indizio sul progetto in luglio, condividendo una foto di una pallina da ping-pong con le parole "Marty Supreme" scritte sopra. Gli insider del settore suggeriscono che il film sia basato sulla vita del famoso giocatore di ping pong americano Marty Reisman (1930 - 2012).

I registi Josh e Benny Safdie, noti per le loro collaborazioni in "Good Time" e "Uncut Gems", si occupano del progetto. In questo caso, è Josh Safdie (40) a dirigere da solo.

Paltrow ha vinto un Oscar per il ruolo principale in "Shakespeare in Love" (1999). Ha poi partecipato a progetti come "The Talented Mr. Ripley", "The Royal Tenenbaums", "Possession" e "Iron Man". Tuttavia, ha scelto di fare un passo indietro da diversi ruoli per dedicarsi all'educazione dei suoi figli.

Paltrow ha una figlia di 20 anni e un figlio di 18 anni con il frontman dei Coldplay Chris Martin, suo ex marito. Ha sposato il produttore Brad Falchuk due anni dopo il loro divorzio nel 2018. Nel 2008, ha fondato la società di lifestyle Goop.

