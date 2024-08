Gwen Walz rivela di aver usato un metodo alternativo piuttosto che la fecondazione in vitro per i problemi di fertilità nelle sue recenti rivelazioni.

In un recente comunicato stampa, Gwen Walz ha rivelato di aver utilizzato un metodo distintivo per la concezione, noto come inseminazione intrauterina (IUI). Questa procedura è stata annunciata da Walz durante i suoi discorsi politici, sottolineando la sua importanza personale per lui e il suo viaggio verso la genitorialità.

Durante la campagna elettorale accanto alla Vicepresidente Kamala Harris, Walz ha spesso parlato del problema dell'accesso all'IVF, condividendo le proprie difficoltà nel concepire. In un comizio a Glendale, in Arizona, ha espresso i suoi sentimenti, dicendo: "Questo è personale per me riguardo all'IVF e alle cure riproduttive".

Durante un'intervista su MSNBC a luglio, Walz ha continuato a criticare l'opposizione del candidato alla vicepresidenza repubblicano a un disegno di legge che garantirebbe l'accesso all'IVF a livello nazionale, stabilendo un collegamento tra l'IVF e la nascita dei suoi due figli, dicendo: "Grazie a Dio per l'IVF, mia moglie e io abbiamo due bellissimi figli".

In seguito, Gwen Walz ha condiviso la sua esperienza con l'IUI, descrivendola come una procedura difficile e intima. In una dichiarazione a CNN, ha rivelato: "Come molte altre persone che hanno affrontato queste sfide, le abbiamo tenute principalmente segrete - non abbiamo nemmeno informato la nostra famiglia più stretta dei dettagli".

Ha anche menzionato l'aiuto del suo vicino, che era un'infermiera e somministrava le iniezioni necessarie durante questo processo.

L'IUI, come l'IVF, è una tecnica di fertilità comune utilizzata dalle coppie che cercano di concepire. Tuttavia, i gruppi anti-abortisti hanno fatto pressione sui funzionari statali per limitare l'IVF, che comporta il rimozione di un ovulo dal corpo di una persona, la sua combinazione con lo sperma in un laboratorio e l'impianto dell'embrione risultante.

Durante l'IUI, nota come inseminazione intrauterina, lo sperma viene posto direttamente nell'utero. A volte, questo processo viene eseguito in concomitanza con l'induzione dell'ovulazione, in cui la medicina stimola la liberazione delle uova. Le coppie con infertilità spesso iniziano il loro viaggio con l'IUI e passano all'IVF se necessario.

Dopo il rovesciamento di Roe v. Wade, i gruppi anti-abortisti hanno fatto pressione per limitare le cure dell'IVF. Nel febbraio 2023, la Corte suprema dell'Alabama ha stabilito che gli embrioni prodotti con l'IVF dovrebbero essere considerati bambini, aprendo potenzialmente la strada a limitazioni sotto la legge sull'aborto dello stato.

Gwen Walz ha citato questa sentenza come uno dei motivi per cui lei e Walz hanno scelto di rendere pubbliche le loro difficoltà nella fertilità. Ha dichiarato: "Dopo aver osservato gli intensi attacchi contro le cure per la salute riproduttiva in tutto il paese - in particolare, gli sforzi in Alabama che minacciano l'accesso ai trattamenti per la fertilità - Tim e io abbiamo deciso che era il momento di parlare pubblicamente della nostra esperienza".

La portavoce della campagna di Harris, Mia Ehrenberg, ha spiegato l'uso precedente da parte dei Walz del termine IVF per fare riferimento ai loro problemi di fertilità, dicendo: "Walz parla come una persona comune. Stava utilizzando un'abbreviazione ampiamente riconosciuta per i trattamenti per la fertilità".

In risposta alla dichiarazione di Gwen Walz, Barbara Collura, presidente e CEO di Resolve: The National Infertility Association, ha espresso rammarico per aver generato confusione sul metodo di concezione dei Walz. Ha aggiunto: "RESOLVE si scusa se la nostra organizzazione ha contribuito a qualsiasi confusione sul modo in cui sono diventati genitori. Sosteniamo tutti i percorsi verso la genitorialità e abbiamo accolto l'avvocatura di Gov. Walz per la nostra comunità e i nostri problemi dal nostro giorno federale di avvocatura del 2017 durante il suo mandato

