- Gwen Stefani deve cancellare un concerto.

Gwen Stefani (54 anni) si è scusata con i fan. La cantante americana ha dovuto annullare il suo concerto ad Atlantic City per questo fine settimana - apparentemente a causa di motivi medici. "A causa di un recente infortunio e dopo aver consultato i miei medici, mi è stato consigliato di non poter esibirmi al Hard Rock Live nell'arena Etess di Atlantic City il 17 agosto," ha scritto sabato sera (10 agosto) su Instagram Stories.

"Mi dispiace tanto," ha aggiunto Stefani, promettendo di rimandare il concerto mancato il prima possibile. I biglietti per lo spettacolo attuale sarebbero stati validi per la data di recupero. Stefani non ha rivelato quale infortunio avesse subito, né se altri concerti sarebbero stati interessati. Le prossime esibizioni previste sono a due festival a Las Vegas e in Alabama il 20 e il 28 settembre. Quindi, la cantante di "Rich Girl" avrà del tempo per recuperare entro allora.

