- Guterres lancia un appello urgente da Tonga

A causa dell'aumento dei livelli del mare, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha richiesto un'azione immediata per il clima durante la sua visita alla nazione insulare del Pacifico di Tonga. "Questa è una situazione assurda", ha dichiarato in un incontro di leader del Forum delle Isole del Pacifico, "l'aumento dei livelli del mare è una catastrofe interamente causata dall'uomo, che si sta rapidamente avvicinando a dimensioni impensabili, senza alcuna scialuppa di salvataggio per salvarci".

Tre fattori causati dal cambiamento climatico indotto dall'uomo rappresentano una minaccia significativa per gli isolani del Pacifico: oltre all'aumento dei livelli del mare, questi includono l'aumento della temperatura del mare e l'acidificazione degli oceani. Stanno subendo impatti climatici più severi rispetto ad altre parti del mondo, nonostante contribuiscano in modo trascurabile alle emissioni di gas serra, secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM).

I livelli del mare sono aumentati di 10-15 centimetri in alcune regioni dal 1993, quasi il doppio della media globale, secondo il rapporto dell'OMM del 2023 sulla regione occidentale del Pacifico. Questa regione comprende parti dell'Asia sud-orientale, dell'Australia e della Nuova Zelanda, nonché nazioni insulari del Pacifico come Fiji, Vanuatu e Tonga. Il cambiamento climatico sta alterando le correnti oceaniche, che influenzano anche la distribuzione regionale dell'acqua - motivo per cui i livelli del mare aumentano in modo diseguale.

L'aumento dei livelli del mare sta causando la perdita delle strisce costiere delle isole e tempeste più forti e frequenti stanno allagando i terreni agricoli e contaminando le riserve d'acqua dolce con l'acqua salata. Alcuni stati insulari temono che potrebbero diventare inabitabili. La nazione insulare di Kiribati, ad esempio, ha già acquistato terre sulle isole Fiji per ricollocare i suoi residenti.

Le temperature del mare stanno aumentando

La temperatura della superficie del mare è aumentata di oltre 0,4 gradi per decennio tra il 1981 e il 2023, tre volte la media globale, nel nord-est della Nuova Zelanda e a sud dell'Australia, secondo l'OMM. Le ondate di calore marine si sono verificate due volte più frequently della media a lungo termine, sono più intense e durano più a lungo. Questo minaccia la vita marina e i coralli e favorisce la crescita di alghe nocive.

Inoltre, il valore del pH negli oceani sta diminuendo in diversi luoghi - il che significa che stanno diventando più acidi via l'assorbimento di più CO2. Ciò può distruggere i coralli che proteggono le coste dall'erosione e anche influenzare le popolazioni di pesci.

"Paradiso in Pericolo"

"Questa è una catastrofe globale che minaccia un paradiso", ha detto Guterres. "L'oceano sta salendo e la causa è chiara: i gas serra, principalmente provenienti dalla combustione dei combustibili fossili, stanno riscaldando il pianeta". Negli ultimi cinque decenni, gli oceani del mondo hanno assorbito più del 90% del riscaldamento globale, portando a una massiccia sbiancamento dei coralli, tra le altre cose.

