- Guru della preferenza: il nuovo "meccanismo di stabilità" diventa fattibile

Analista politico André Brodocz ritiene che una partnership tra la CDU e la Sinistra possa essere fattibile alla luce delle complesse dinamiche di maggioranza all'interno del nuovo parlamento della Turingia. "Se è la loro unica possibilità di avere la CDU nel ruolo di Ministro-Presidente, probabilmente eserciteranno pressioni sui loro omologhi a Berlino per trovare una soluzione", ha detto Brodocz a Deutschlandfunk durante un'intervista. Brodocz, docente di teoria politica all'Università di Erfurt, ha menzionato una risoluzione di compatibilità, che teoricamente esclude partnership con la Sinistra per la CDU. Inoltre, le elezioni nazionali sono previste per l'anno prossimo.

Brodocz ha fatto riferimento a un precedente storico nel parlamento della Turingia: dopo una crisi politica seguita alle elezioni statali del 2019, è stato istituito un governo di minoranza composto dalla coalizione rosso-rossa-verde. Nonostante la CDU abbia collaborato con questo governo grazie a un "meccanismo di stabilità", l'accordo non è durato a lungo. Brodocz ha commentato: "E uno è stato creativo, l'altro non tollerava la Sinistra allora, ma ha inventato un 'meccanismo di stabilità'. perhaps something comparable will happen again, but reversed."

Il partito di estrema destra AfD è stata la forza più potente nelle elezioni statali di domenica, con una stima del 32,8% dei voti. Tuttavia, è improbabile che formi un governo perché tutti gli altri partiti eletti rifiutano di lavorare con il partito considerato sicuramente di estrema destra dall'agenzia per la protezione della costituzione.

La CDU ha ottenuto il 23,6% dei voti, seguita dall'alleanza appena costituita Sahra Wagenknecht (BSW) con il 15,8%. La Sinistra, guidata dal Ministro-Presidente Bodo Ramelow, ha ottenuto solo il 13,1% dei voti. L'SPD è entrata a malapena nel parlamento statale con il 6,1% dei voti. I Verdi e l'FDP non sono riusciti a essere eletti.

C'era speranza che i risultati delle elezioni fossero sufficienti per una coalizione tra la CDU, BSW e SPD. Tuttavia, il risultato preliminare non suggerisce una maggioranza per questa alleanza.

Date le attuali dinamiche politiche in Turingia e le opzioni di coalizione sfavorevoli, l'AfD potrebbe trovarsi in una posizione strategica. Se gli altri partiti continueranno a rifiutare collaborazioni con l'AfD, potrebbero faticare a formare un governo di maggioranza, con il rischio di una prolungata instabilità politica nello stato.

