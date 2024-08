- Günther promette agli agricoltori di eliminare gli ostacoli burocratici

Per la sua strategia di nove punti per alleviare la pressione sull'agricoltura, Daniel Günther, Ministro-Presidente dello Schleswig-Holstein (CDU), ha ricevuto molte lodi all'incontro degli agricoltori dello stato a Rendsburg. Klaus-Peter Lucht, il leader degli agricoltori, aveva nutrito grandi speranze in precedenza. Il punto di sollievo principale dell'accordo tra l'agricoltura e l'amministrazione statale è una riduzione della burocrazia. Secondo Günther, ci sono troppe regolamentazioni in molti aspetti della vita in Germania, che irritano molte persone.

Gli agricoltori possono aspettarsi sollievo nella gestione dei siepi. In futuro, sarà consentito potare la crescita laterale ogni tre anni, prima del previsto, a partire dal 15 settembre. Le siepi possono ora essere potate completamente fino alla fine di febbraio. In lotta contro le erbacce, verranno adottate misure per gestire le erbacce difficili da controllare. Nella legge sui fertilizzanti, l'obbligo di segnalazione dello stato dovrebbe essere necessario solo ogni sei mesi. Gli allevatori di suini saranno sollevati dall'eliminazione dell'obbligo di permesso di costruzione per gli spazi all'aperto.

Günther ha presentato una piattaforma dati centrale per l'interazione tra gli agricoltori e lo stato, che semplificherà la documentazione e eliminerà le entrate duplicate. Rivolgendosi ai centinaia di agricoltori nella sala, Günther ha detto: "Siete molto più abili nel mondo digitale di quanto lo siamo noi e è assurdo che falliamo e finiate con più lavoro burocratico".

Il capo del governo ha anche promesso agli agricoltori di ridurre i requisiti di documentazione nel campo degli antibiotici, che sono più stringenti nello Schleswig-Holstein rispetto ad altri stati.

