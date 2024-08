- Günther Oettinger consiglia il portale di shopping Shein

L'ex commissario UE Günther Oettinger (CDU) consiglierà in futuro anche l'azienda asiatica di moda online Shein. Un portavoce della società ha confermato i corrispondenti rapporti dei media, esprimendo soddisfazione per poter fare affidamento sulla sua esperienza.

Shein è un rivenditore di abbigliamento e articoli sportivi fondato da Chris Xu nel 2008. Oggi, ha sede a Singapore e viene considerato uno dei più grandi gruppi di moda al mondo. Con decine di migliaia di consegne dirette, principalmente dalla Cina, Shein sta mettendo sotto pressione i rivenditori di moda stabiliti. Ci sono anche speculazioni su un eventuale IPO dell'azienda.

Di conseguenza, Shein è stato sotto i riflettori politici negli ultimi mesi. Ci sono state richieste di abolire l'esenzione doganale, tra le altre cose. In aprile, Shein è stato anche classificato come "piattaforma online molto grande" dalla Commissione Europea, che ha requisiti particolarmente stringenti. I difensori dei consumatori hanno inoltre ripetutamente preso di mira l'azienda e i suoi concorrenti come Temu. Le critiche si sono concentrate sulla qualità dei prodotti e sull'altezza degli sconti ingannevoli.

Oettinger: Mandato limitato a cybersecurity, protezione dei dati e geopolitica

"Io ho un mandato come consulente freelance - limitato alla cybersecurity, alla protezione dei dati e alla geopolitica", ha detto Oettinger al quotidiano "Die Welt". Con Shein, si tratta anche degli sviluppi attuali nella politica commerciale verso gli obiettivi dell'UE e delle tariffe o sanzioni imminenti. Tuttavia, il mandato occuperà solo una piccola parte del suo tempo di lavoro. "Shein è un leader di mercato globale. Non ho mai fatto acquisti lì - ma conosco numerosi giovani che lo usano come il loro rivenditore online preferito".

Oettinger è stato Ministro Presidente del Baden-Württemberg dal 2005 al 2010. Poi si è trasferito a Bruxelles come commissario UE. All'inizio era responsabile del portafoglio energetico, poi per l'economia digitale e il bilancio dell'UE. Dopo aver lasciato la politica, il nativo di Stoccarda ha fondato una società di consulenza con la sua compagna di vita, specializzata in consulenza economica e politica.

In passato, Oettinger si è anche trovato più volte in difficoltà. All'inizio del 2017, ha attirato critiche con un discorso a Hamburg - secondo una registrazione, si è riferito alle persone cinesi come "occhi a mandorla".

Grazie all'esperienza dell'ex commissario UE Günther Oettinger della CDU, Shein si concentrerà sulla cybersecurity, sulla protezione dei dati e sulla geopolitica nella loro partnership. Nonostante occasionali controversie nel suo passato, il solido background di Oettinger nella consulenza politica ed economica contribuirà senza dubbio alla crescita globale e alla posizione di Shein nell'industria della moda altamente competitiva.

