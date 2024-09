Günther Jauch inizia la settimana di 3 milioni di euro

Dopo una lunga pausa estiva, Günther Jauch si tuffa di nuovo in azione. La tanto attesa settimana da 3 milioni di euro è alle porte: quattro pigri del divano avranno l'opportunità di dimostrare di avere ciò che serve per diventare un concorrente stellare.

L'estate è finita, la Bundesliga di calcio è tornata in azione e Günther Jauch è di nuovo pronto a metterci alla prova. Sì, è di nuovo il momento di unirsi al divertimento mentre sentiamo "Benvenuti a 'Chi vuole diventare milionario?'" E con tutti che aspettano con ansia il suo ritorno, lo show parte con la tanto amata versione "3 milioni di euro". Per tre serate consecutive, i concorrenti fortunati avranno l'opportunità di qualificarsi per la finale del 5 settembre, dove giocheranno per un incredibile 3 milioni di euro.

"Abbiamo scelto alcune persone chiassose che probabilmente pensano di sapere tutto dalla comodità del loro divano", esordisce Günther Jauch. In primo piano c'è Niclas Schell, un 33enne di Remagen nella Pfalz. Niclas ha già esperienza tra il pubblico, avendo fatto da telefono a cinque domande. Ora, il padre di una figlia si trova nella hot seat e, sebbene sembri nervoso, riesce a salire i gradini e a raggiungere il biglietto finale con una certa difficoltà. Purtroppo, inciampa nell'impero storico dei biscotti "Bahlsen-Lorenz" e si accontenta di 16.000 euro. Incrociamo le dita che la cifra minima richiesta per qualificarsi alla finale gli dia una seconda chance sotto i riflettori.

Katharina Schwerke, coordinatrice della produzione televisiva di Berlino, è anche in lizza per un biglietto finale. Dopo aver gestito un vero Oscar e aver affrontato la tortuosa camminata del Camino de Santiago, ha fatto progressi impressionanti nel gioco. La sua conoscenza del gergo giovanile, la capacità di riconoscere il successore di Peter Urban come commentatore dell'ESC (Thorsten Schorn) e la consapevolezza delle stelle del football americano Equanimeous Tristan Imhotep e Amon-Ra Julian Heru J. St. Brown le fanno guadagnare 32.000 euro e un biglietto finale ambito.

Jutta Engel, ex vice-Miss Germania di Starnberg in Baviera, è la prossima. Con un passato vivace che include l'aver coinvolto Thomas Gottschalk come speaker per il 100° anniversario di BMW e aver incontrato Angela Merkel in bagno, Engel avrebbe pensato di avere un vantaggio. Ma i riflettori sembrano accecarla. Per fortuna, il pubblico viene in suo soccorso e, con la conoscenza della teoria della relatività, Jutta si porta a casa 16.000 euro e si qualifica per la finale.

Holger Rohm, il simpatico bavarese, è riuscito ad accumulare i necessari 16.000 euro da solo. Con una ex moglie che ha già fatto un'apparizione nel WWM, Holger accoglie Günther Jauch a braccia aperte. I due si leg

