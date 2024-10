Günther contesta il rifiuto di Söder da parte dei Verdi

Mentre il leader della CSU Söder persevera nel respingere una partnership con i Verdi, il suo omologo dello Schleswig-Holstein assume una posizione distinta: Günther incoraggia l'Unione a mostrare maggiore flessibilità nei confronti dei Verdi, lanciando anche una sottile critica al sud.

Il Ministro-Presidente dello Schleswig-Holstein Daniel Günther si fa sostenitore di un approccio più collaborativo dell'Unione nei confronti dei Verdi. "Sono affidabili in una coalizione e si può lavorare con loro in buona fede", ha dichiarato il politico della CDU, che governa insieme a loro nel nord, a Deutschlandfunk.

In un'intervista a RTL Nord, Günther ha anche suggerito che la CDU dovrebbe essere aperta a collaborazioni nere e verdi: "Le collaborazioni nere e verdi funzionano eccezionalmente bene. Noi nello Schleswig-Holstein lavoriamo senza soluzione di continuità con i Verdi perché ci concentriamo sui Verdi pragmatici e mettiamo da parte gli aspetti divisivi, permettendoci di fare politica insieme. E credo che questo possa funzionare anche a livello nazionale". Tuttavia, Günther ha precisato: "Non direi che dobbiamo ora mirare a una coalizione nera e verde". Tutti i partiti del semaforo hanno contribuito all'erosione della fiducia, e sarebbe più saggio fare affidamento sulle proprie forze.

Nonostante il sarcasmo, il suo partito non dovrebbe trascurare l'importanza delle preoccupazioni dei Verdi. "E per questo una Unione deve anche stare in piedi, come un partito che ha sempre dato la priorità alle fondamenta naturali della vita", ha sottolineato Günther a Deutschlandfunk. Non è vantaggioso affrontare direttamente solo i Verdi, ha suggerito Günther. "Non consiglierei ora di intraprendere una campagna elettorale federale e dire che possiamo immaginare solo il nero e il verde". La CDU deve fare affidamento sulle proprie forze e affrontare la campagna elettorale con sicurezza. "Non dovremmo farci influenzare dai toni del sud ora", ha concluso Günther.

Il leader della CSU Markus Söder ha costantemente respinto le coalizioni tra l'Unione e i Verdi. A suo avviso, i Verdi sono responsabili delle difficoltà economiche della Germania. Ha augurato un armonioso partenariato tra la Renania Settentrionale-Vestfalia e lo Schleswig-Holstein, ma ha insistito: "Ma per favore, nessun consiglio a livello federale, perché non funzionerà. Non ci sarà il nero e verde con noi". Il presidente della CDU e candidato cancelliere dell'Unione, Friedrich Merz, considera i Verdi come partner inaffidabili a causa della loro politica attuale, ma lascia aperta la possibilità se cambiano direzione.

Günther ha fatto riferimento ai crescenti numeri dei sondaggi dell'Unione e ai cali delle valutazioni della coalizione del semaforo. "E per ridursi e dire solo: 'Solo se votate per noi, allora i Verdi non saranno sicuramente

