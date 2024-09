Günther contesta il licenziamento di Söder da parte dei Verdi

Mentre il Ministro Presidente bavarese Söder si mostra inflessibile nell'escludere una coalizione con i Verdi, il suo omologo dello Schleswig-Holstein assume una posizione opposta: Günther si dice favorevole a una maggiore flessibilità dell'Unione verso i Verdi e lancia alcune frecciate contro il sud.

Il Ministro Presidente dello Schleswig-Holstein Daniel Günther si è espresso a favore di un approccio più conciliante dell'Unione verso i Verdi. In un'intervista a Deutschlandfunk, il politico della CDU, che governa con loro al nord, ha dichiarato: "Sono affidabili in una coalizione; si può lavorare con loro in buona fede".

Nonostante lo scherzo, il partito non dovrebbe trascurare l'impegno dei Verdi su questioni importanti, ha argomentato Günther. "Come partito che ha sempre prioritizzato le condizioni di vita sostenibili, l'Unione dovrebbe anche battersi per questi valori". Non è vantaggioso entrare in uno scontro frontale solo con i Verdi, ha aggiunto. "Non consiglierei di avviare una campagna elettorale per il Bundestag ora e dichiarare che si può solo immaginare un Schwarz-Grün". La CDU dovrebbe fare affidamento sulla propria forza e affrontare la campagna elettorale con sicurezza, ha suggerito Günther. "Non dobbiamo farci distrarre dalla retorica del sud", ha concluso.

Il leader della CSU Markus Söder ha ripetutamente respinto l'idea di una coalizione Unione-Verdi. Ritiene che i Verdi siano principalmente responsabili dei problemi economici della Germania. Augurando successo ai partner di coalizione in NRW e Schleswig-Holstein, ha commentato: "Per favore, nessun consiglio a livello federale, perché non funzionerà. Non ci sarà alcun Schwarz-Grün". Il presidente della CDU e candidato cancelliere dell'Unione Friedrich Merz considera i Verdi partner inadeguati, ma ha lasciato aperta la porta a un cambiamento di politica.

Günther ha sottolineato la crescente popolarità dell'Unione e il calo di sostegno per la coalizione del semaforo. "Limitarsi a ritirarsi e dire: 'solo se voterete per noi, i Verdi non faranno parte del governo', lo trovo troppo vigliacco". Günther governa al nord in unione con i Verdi dal 2017, prima in una coalizione Jamaica con l'FDP, e poi in coppia dal 2022.

La coalizione del semaforo, che fa riferimento a un governo potenziale guidato da SPD, Verdi e FDP, non sembra essere altrettanto popolare del partito dell'Unione, secondo Günther. Nonostante l'opposizione di Söder a una coalizione Unione-Verdi, Günther si dice favorevole all'Unione di considerare di lavorare amichevolmente con i Verdi, riconoscendone l'affidabilità e i valori condivisi.

Leggi anche: