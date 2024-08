Gündoğan viene applaudito con vigore, la trionfale celebrazione di riempire una brocca segna la loro prima vittoria

Il venerdì, Ilkay Gündogan fa ritorno a Manchester City dopo il suo periodo a FC Barcelona. Il giorno successivo, è pronto per scendere in campo. A 33 anni, Gündogan può godersi il trionfo, proprio come Niclas Füllkugg e l'allenatore Fabian Hürzeler.

Manchester City ha vinto contro il neopromosso Ipswich Town, 4-1 (3-1). Nonostante un breve intoppo, la squadra di Pep Guardiola è rimasta composta. Gündogan è entrato in campo al 71º minuto, poche ore dopo la sua uscita da Barcellona, segnando il suo ritorno.

Un anno fa, Gündogan ha lasciato City per Barcellona. Ma al 3-1, è stato Jeremy Doku a essere sostituito, e Gündogan è stato accolto dagli applausi scroscianti dei tifosi.

In precedenza, il capitano della squadra tedesca ha osservato nervosamente dalla panchina mentre Sammie Szmodics (8') ha messo Ipswich in vantaggio con un grazioso pallonetto. Ma City ha rapidamente invertito la marcia. Erling Haaland (11'/15') e il playmaker belga Kevin De Bruyne (14') hanno messo City in controllo in pochi minuti. Arijanet Muric, il portiere ospite, ha lottato al 1-2 e al 1-3. Haaland (88') ha sigillato la vittoria.

Il ritorno di Gündogan a Manchester City, il suo club di successo di lunga data e il mentore Guardiola, è stato segnato quasi 14 mesi dopo il suo sogno trasferimento a Barcellona. Le difficoltà finanziarie di Barcellona hanno segnato la fine del suo soggiorno.

Nel frattempo, Niclas Füllkugg del West Ham United ha celebrato la prima vittoria della sua squadra con un 2-0 (2-0) contro Crystal Palace. La squadra di Oliver Glasner si è ripresa dalla sconfitta per 1-2 contro Aston Villa nella prima partita. Füllkugg è entrato in azione nella seconda metà, contribuendo indirettamente al gol intermedio di Tomas Soucek. Ha mancato però l'occasione per il suo primo gol negli ultimi minuti.

Prima di questo, Fabian Hürzeler ha celebrato una vittoria nella sua prima partita come allenatore del Brighton & Hove Albion. La sua squadra della Premier League inglese ha vinto 2-1 (1-0) contro Manchester United con un gol in extra time. Hürzeler, l'ex allenatore dei nuovi arrivati della Bundesliga FC St. Pauli, ha iniziato la nuova stagione della Premier League con due vittorie. La loro partita d'esordio contro il FC Everton è finita 3-0.

Per il Brighton, l'ex attaccante dell'United Danny Welbeck (32º minuto) e João Pedro (90.+5) hanno segnato. Amad Diallo ha pareggiato per gli ospiti all'60º minuto. Altri due gol dell'United sono stati annullati per posizione

