Dopo aver goduto della cena nel suo ristorante catalano con il mentore Pep Guardiola, il ritorno di Ilkay Gundogan al suo amato Manchester City è stato ufficialmente confermato. "Lasciare questo posto, essere lontano per un anno, ti fa apprezzare di più. Capisci cosa avevi, quanto fosse fantastico quel periodo. Capisci l'importanza del club - il migliore al mondo", ha condiviso Gundogan, che ha fatto ritorno a sorpresa ai campioni di calcio inglese dopo un anno con il FC Barcelona.

La storia di successo di Gundogan e City si è svolta in sette anni. Il 33enne ha conquistato 14 titoli vestendo la maglia dei Citizens, diventando anche capitano e alleato insostituibile del coach stellare Guardiola, che ha fatto da tramite per il suo ritorno. "Tutti sanno il rispetto che ho per Pep. È il miglior allenatore del mondo e lavorare con lui ogni giorno ti fa migliorare. Sono entusiasta di lavorare con lui di nuovo", ha detto Gundogan.

Gundogan fa un'altra mossa per il futuro

Con questo passo, il centrocampista, che ha firmato un contratto fino alla fine della stagione con un'opzione per un altro anno, ha fatto un'altra mossa decisiva per il suo futuro a City in un breve lasso di tempo. Recentemente ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale tedesca dopo 82 presenze internazionali.

Si vocifera che Gundogan potrebbe fare ritorno a Manchester gratuitamente, nonostante abbia un contratto con il Barcellona valido fino al 2026. Il giocatore stesso ha descritto il suo periodo al club catalano come "un periodo difficile". Ha espresso gratitudine verso il club e ha scritto su X: "Se la mia partenza può aiutare il club, mi rattrista di meno".

Sembra che i catalani, sotto la guida dell'ex allenatore della Germania Hansi Flick da questa stagione, abbiano consigliato a Gundogan di separarsi durante questa finestra di trasferimento. L'agente e zio di Gundogan, Ilhan, aveva dichiarato l'8 agosto che, nonostante l'interesse di altri club, suo nipote voleva rimanere. Flick ha menzionato una conversazione con Gundogan ma ha tenuto i dettagli per sé.

L'influenza di Olmo nella trattativa

Sembra che la vicenda coinvolga l'acquisizione del campione europeo di calcio spagnolo Dani Olmo dall'RB Lipsia. I catalani, a corto di fondi, cercavano di alleggerire lo stipendio milionario di Gundogan a causa delle restrizioni di Olmo nella lega spagnola, poiché non poteva ancora giocare.

City è pronto a pagare un milione di dollari per i servizi di Gundogan. Il trasferimento era stato suggerito per giorni. Mercoledì sera c'è stato un breakthrough. Gundogan ha incontrato Guardiola al ristorante Tast, dove il coach ha una quota di proprietà. Il CEO di City, Ferran Soriano, era presente. Dopo l'incontro, Gundogan ha iniziato a fare autografi. È appropriato che la stella del centrocampo viva ancora nell'appartamento del centro città.

Guardiola ammira Gundogan

Nel 2016, Guardiola è riuscito ad acquisire la stella del BVB di allora e non se n'è pentito. Nella sua ultima stagione City 2022/2023, Gundogan ha agito come capitano dei Cityzens e li ha guidati alla tripletta di Champions League, campionato e coppa. In totale, ha vinto il titolo di campione inglese cinque volte sotto Guardiola.

"Sono sposato, ma adoro Gundogan", ha scherzato Guardiola una volta. In un'intervista a "Stern" di giugno, ha lodato i talenti del nativo di Gelsenkirchen: "Ilkay non parlava molto, ma quando lo faceva, tutti ascoltavano, anche io come allenatore. È un giocatore molto intelligente, uno dei più intelligenti che abbia mai allenato. È stato fondamentale per il nostro successo". Altri elogi sono in arrivo.

