Gündogan potrà forse prendere il posto di Ronaldo nel prossimo futuro?

Dopo la sua partenza dalla nazionale di calcio tedesca, sono emerse speculazioni sul futuro di Ilkay Gündogan con il FC Barcelona. Secondo i resoconti di Sky, la dirigenza del Barcellona ha consigliato al centrocampista di cercare un nuovo club durante questa finestra di trasferimento.

Secondo un articolo su "AS", il nuovo allenatore Hansi Flick, che ha lavorato con Gündogan nella nazionale tedesca, non lo considera un titolare regolare. Flick avrebbe comunicato questo al direttore sportivo del club, Deco, suggerendo che Gündogan non si adatta al suo approccio tattico.

Gündogan ha saltato la partita d'esordio del Barcellona contro Valencia lo scorso sabato a causa di un taglio subito durante l'amichevole contro l'AS Monaco, che si è conclusa con una sconfitta per 0-3. In seguito, Flick ha dichiarato di credere che Gündogan sarebbe rimasto nel club e ha espresso il suo alto rispetto per il 33enne.

Possibili trasferimenti in Arabia Saudita o Manchester City

Il Barcellona starebbe cercando di generare fondi attraverso il trasferimento di Gündogan, data la sua situazione finanziaria e il bisogno di nuovi acquisti. Il gigante del calcio spagnolo sta anche lottando con la non registrazione di Dani Olmo, acquistato dall'RB Leipzig per €55 milioni, e l'imminente firma di Nico Williams dall'Athletic Bilbao. Il portale arabo "365scores" ha riferito che il Barcellona ha proposto Gündogan all'Al-Nassr, il club di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita.

L'agente e zio di Gündogan, Ilhan, ha annunciato l'8 agosto che, nonostante gli interessi di diversi club, Gündogan è determinato a continuare la sua permanenza al Barcellona. Il suo contratto con i giganti catalani scade alla fine dell'estate del 2026, dopo aver firmato con il club a titolo gratuito dal Manchester City nel 2023.

Ci sono possibilità che Gündogan torni al Manchester City, secondo Sky. Il report sostiene che la City sta valutando la possibilità di farlo tornare al club. Gündogan ha trascorso un periodo di successo di sette anni alla City, aiutando la squadra a vincere cinque titoli di campionato inglese e una Champions League sotto Pep Guardiola.

Despite his determination to stay at Barcelona, Gündogan's future at the club seems uncertain due to financial constraints and tactical considerations. With Manchester City showing interest, Gündogan might consider returning to the Premier League and rejoining the team where he had a successful seven-year stint, playing soccer under Pep Guardiola.

Leggi anche: