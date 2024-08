- Gündogan conclude il suo mandato con la DFB: "Sono profondamente soddisfatto"

Ilkay Gundogan, dopo averci riflettuto, ha annunciato la sua decisione di appendere gli scarpini della nazionale, poco più di un mese dopo l'eliminazione di Germania agli Europei. A 33 anni, il talentuoso centrocampista, che ha rappresentato la Germania in 82 partite, ha sorpreso tutti con il suo annuncio improvviso. Il nuovo allenatore, Julian Nagelsmann, ora deve scegliere un successore per guidare la squadra verso il Mondiale del 2026.

Gundogan ha condiviso la sua decisione su Instagram, dicendo: "Dopo averci riflettuto, ho deciso che è arrivato il momento di concludere il mio viaggio internazionale. Guardo indietro agli 82 incontri internazionali con un senso di realizzazione - un numero che non avrei mai pensato di raggiungere quando ho indossato per la prima volta la maglia della Germania nel 2011. È stato un onore immenso capitanare la squadra durante gli Europei dello scorso anno".

Gundogan continuerà la sua carriera professionale, attualmente con il FC Barcelona. Tuttavia, circolano voci che potrebbe considerare un trasferimento quest'estate. Non è stata ancora menzionata alcuna destinazione definitiva.

Nagelsmann ha ammirato Gundogan, dicendo: "È con rispetto che posso dire che Ilkay era il nostro capitano. Ha giocato un Europeo eccezionale per il calcio tedesco. La sua intelligenza mi ha sempre colpito, e il suo controllo del pallone e i suoi passaggi precisi e intelligenti erano ispiratori. I nostri giocatori sono chiamati a fare passaggi con un messaggio, e Ilkay ha sempre consegnato proprio quello. Spesso si è distinto, ma più spesso ha elevato gli altri nella nazionale. Il suo tocco sottile sarà mancato".

Nagelsmann aveva creduto di poter ancora pianificare con Gundogan per l'inizio della Nations League a settembre. "Naturalmente, sarei felice se rimanesse. Per ora, presumo che sarà ancora un'opzione", ha detto Nagelsmann un giorno dopo la sconfitta nei quarti di finale.

Ora Nagelsmann deve dire addio al suo capitano: "Per me e per noi, è stato un punto di riferimento importante. Brainstorming con lui era arricchente, anche su argomenti oltre il calcio. Ilkay è stato un capitano eccezionale, e avrei apprezzato continuare la nostra collaborazione".

Gundogan è stato elogiato da Rudi Voeller al momento del suo addio: "Ilkay è un calciatore eccezionale. Ha incantato tutti in Germania con le sue straordinarie abilità durante gli Europei dello scorso anno, e ha elevato la squadra con la sua eccellente intelligenza di gioco e le sue brillanti corse e passaggi".

Voeller ha aggiunto: "Molti potrebbero trarre ispirazione dal suo professionismo e dal suo atteggiamento. Con il suo spirito di squadra e l'amore per il gioco, Ilkay è stato un capitano esemplare sia dentro che fuori dal campo, sempre un importante punto di riferimento per Julian e per me. E come tale, ci mancherà".

Nagelsmann aveva sperato nel proseguimento di Gundogan, poiché Toni Kroos aveva già annunciato il suo addio. Thomas Muller aveva anche deciso di appendere gli scarpini della Germania. Il futuro di Manuel Neuer è attualmente incerto. Il direttore del calcio tedesco Voeller ha lasciato intendere che una decisione sul futuro di Neuer sarà presa presto. "Ci sarà sicuramente una decisione per il momento della prossima nomina, che avverrà la prossima settimana", ha detto Voeller su Sport1 domenica.

Julian Nagelsmann sta ora pianificando di rivedere e adattare la squadra, con un occhio alla Nations League e alla qualificazione per il Mondiale del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Ilkay Gundogan era previsto in un ruolo importante - proprio come lo è stato durante gli Europei dello scorso anno.

Il debutto di Gundogan nel 2011 - Rimpiazzato Lahm

Nagelsmann ha elogiato la performance di Gundogan agli Europei. Il centrocampista ha anche ricevuto elogi dal pubblico. "Sono stato felice che finalmente è sfuggito alle critiche come calciatore nazionale. È un leader silenzioso con una vasta esperienza. Ha una buona comprensione del gruppo", ha detto Nagelsmann dopo l'Europeo.

Gundogan ha fatto il suo debutto in nazionale il 11 ottobre 2011 a Düsseldorf, sostituendo il capitano Philipp Lahm in una vittoria per 3-1 contro il Belgio in un qualificazione agli Europei. Ha segnato 19 gol per la Germania. Nonostante gli infortuni, il calciatore di successo Gundogan ha mancato il vittorioso Mondiale del 2014 in Brasile.

Nonostante l'annuncio di Ilkay Gundogan di ritirarsi dal calcio internazionale, il suo impatto sulla squadra durante gli Europei è stato indiscutibile. I suoi passaggi precisi e le sue giocate intelligenti hanno lasciato un'impronta duratura nel nuovo allenatore, Julian Nagelsmann.

Il debutto di Gundogan nel 2011, sostituendo Philipp Lahm durante una qualificazione agli Europei, ha segnato l'inizio della sua carriera internazionale di successo, in cui ha segnato un totale di 19 gol per la Germania.

