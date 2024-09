Guirassy nominato ultimo salvatore del BVB

È ora di dare il benvenuto: il nuovo centravanti titolare del Borussia Dortmund è pronto per il suo debutto. Serhou Guirassy è in perfette condizioni, e l'allenatore Nuri Sahin già lo loda. Tuttavia, se affronterà subito i leader della Bundesliga Heidenheim, è ancora incerto. Sahin ha altre preoccupazioni.

Non ci sono dubbi per Sahin riguardo al debutto di Guirassy. Il 28enne è "pronto" e non ci sono "ostacoli", ha dichiarato l'allenatore del BVB prima dell'esordio del nuovo acquisto contro Heidenheim (20:30/DAZN e nel live ticker di ntv.de). Tuttavia, non è chiaro se gli ultras del Signal Iduna Park avranno l'occasione di sentire il nome di Guirassy durante lo scontro con i leader della Bundesliga 1. FC Heidenheim.

Anche se Guirassy impressiona Sahin negli allenamenti, un posto da titolare non è garantito. "Undici titolari o panchina - vedremo", ha dichiarato Sahin. È possibile che Guirassy inizi dalla panchina, mentre Karim Adeyemi, che ha recentemente brillato con la nazionale Under 21 della Germania, potrebbe ottenere il posto da titolare.

Adeyemi ha segnato un totale di cinque gol nelle ultime partite internazionali Under 21. "Quello dovrebbe essere il mio standard", ha detto. Maximilian Beier ha ottenuto minuti con la nazionale, ma è previsto che entri dalla panchina questa volta, soprattutto con Guirassy che si unisce alla competizione.

Guirassy si è adattato rapidamente nella Ruhr, nonostante un infortunio al ginocchio, poche settimane dopo il suo trasferimento da VfB Stuttgart per €18 milioni. Si comporta "come un giocatore di alto livello, sia dentro che fuori dal campo", ha detto Sahin. Per fare il suo debutto con il BVB, Guirassy indosserà la maglia numero 9 invece del 19. Il numero è stato lasciato libero perché Sébastien Haller è stato prestato in Spagna. Niclas Füllkrug e Youssoufa Moukoko non sono più nella squadra.

Il BVB ha bisogno di un centravanti appassionato

Ci sono grandi aspettative sulle capacità di Guirassy. Lo scorso anno, il centravanti ha segnato 28 gol in 28 partite di campionato. Per fare un confronto, il miglior marcatore del Dortmund è stato Donyell Malen con 13 gol. Inoltre, il Dortmund non ha ancora brillato nelle prime due partite della nuova stagione. Nella vittoria per 2-0 contro l'Eintracht Frankfurt, la squadra di Sahin è stata lenta per gran parte della partita, e poi il pareggio a reti inviolate a Brema è stato deludente, soprattutto in attacco. Un Guirassy in forma e motivato potrebbe fornire la spinta necessaria.

Con Giovanni Reyna infortunato e problemi di personale in difesa che hanno costretto Nico Schlotterbeck a passare a una catena di tre difensori, Ramy Bensebaini potrebbe sostituire Schlotterbeck e potenzialmente fare il suo debutto stagionale nella formazione titolare. "Ha già dimostrato di cosa è capace. Ora speriamo che possa trovare la sua costanza con il Borussia Dortmund", ha detto il suo allenatore.

Esattamente un anno fa, le due squadre si sono affrontate nel terzo turno al Signal Iduna Park. Il Dortmund ha perso un vantaggio di 2-0 e ha aiutato il Heidenheim a ottenere il loro primo punto nella Bundesliga. Ora, il "piccolo" FCH si reca al "grande" Dortmund, grazie alla loro prima leadership in campionato e alla loro imbattibilità. In attacco, il giovane Paul Wanner, in prestito dal Bayern, insieme a Sirlord Conteh, sta causando scalpore, e in difesa, Benedikt Gimber e Patrick Mainka si stanno facendo valere.

**L'allenatore Frank Schmidt ha accennato a uno spirito offensivo prima dello scontro epico: "Abbiamo l'ambizione di tentare l'impossibile ancora una volta - portare via qualcosa non solo da questa squadra, ma da questo stadio. Sarà difficile". Nell'unico incontro contro il Heidenheim lo scorso anno a marzo, Guirassy ha segnato. Se ci riuscisse di nuovo durante il suo primo

