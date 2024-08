- Guidatori con 3,84 per mil di alcool in respirazione sulla strada

Un autista di 34 anni è stato rimosso dalla strada a Marlow (distretto di Vorpommern-Rügen) con un tasso alcolico di 3,84 per mille. Dopo una segnalazione di guida in stato di ebbrezza nella zona, gli agenti hanno trovato l'auto e l'uomo nel parcheggio di un discount store, come ha riferito un portavoce. Hanno rilevato un odore di alcol. L'uomo ha soffiato nel test alcolemico, che ha mostrato 3,84 per mille. La polizia ha sequestrato la patente di guida dell'uomo e ha dovuto lasciare la sua auto lì.

L'agente ha consigliato all'uomo di chiamare un taxi di emergenza a causa della sua incapacità di guidare, data l'alta concentrazione di alcol. Rendendosi conto della gravità della situazione, l'uomo ha acconsentito e ha preso gli accordi necessari.

