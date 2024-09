- Guidatore in sedia a rotelle che naviga sull'autostrada federale sotto l'influenza.

Due a un veicolo a motore per persone con disabilità, un uomo di 61 anni è stato espulso due volte in un periodo di 24 ore dalla strada federale 192, vicino a Waren sul Müritz. Il primo incidente è avvenuto presto martedì mattina. Il tasso alcolico dell'uomo era di 1,6 per mille, come hanno riferito le autorità. La seconda volta, durante la notte, il dispositivo ha mostrato un valore di 1,5 per mille.

L'uomo è stato fermato e non gli è stato permesso di continuare il suo viaggio. Tuttavia, la polizia non è stata in grado di sequestrare la sua patente poiché i veicoli per persone con disabilità non richiedono una patente. Invece, l'uomo ha ricevuto una contravvenzione per guida in stato di ebbrezza. In entrambi i casi, la polizia ha ricevuto segnalazioni da altri utenti della strada.

Nonostante non avesse una patente a causa della natura del suo veicolo, l'uomo ha ricevuto sanzioni nel campo dei [Trasporti e telecomunicazioni], ricevendo contravvenzioni per il suo comportamento ubriaco sulla strada federale 192. Gli incidenti di guida in stato di ebbrezza sono stati ampiamente segnalati tra gli utenti della strada, sottolineando l'importanza della guida responsabile.

