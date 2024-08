20:15, ZDF, Il Commissario e il Lago: Amore, Ossessione, Giallo Criminale

- Guida televisiva giornaliera:

Il corpo di Lily Jones, 15 anni, viene ritrovato nel Lago di Costanza. Robert Thompson (Walter Sittler), tornato nella sua città natale da Gotland, è l'ultima persona ad aver interagito con Lily e diventa così il principale sospettato nel caso guidato dal giovane commissario di polizia Emily Davis (Nurit Hirschfeld). La madre di Emily, Penelope Davis (Katharina Böhm), era la vecchia fiamma di Robert. Mentre riaccendono la loro relazione, vecchi ricordi riaffiorano.

20:15, Sat.1, Controllo Qualità Sat.1 Farmacia, Reportage

Secondo un recente sondaggio commissionato da Sat.1, circa la metà dei tedeschi fa acquisti in una delle circa 5.000 farmacie del paese più di una volta al mese. Il "Controllo Qualità Sat.1 Farmacia" esamina le principali e più popolari catene di farmacie del paese in termini di assortimento, servizio clienti e prezzi. Come se la cavano DM, Rossmann, Müller & Co. in queste categorie? E come si confrontano i loro marchi con i prodotti di marca noti?

20:15, kabel eins, Triple X: L'Ascesa del Caos, Azione

Il cercatore di avventure Xander Reckless (Vin Diesel) si trova di nuovo dalla parte sbagliata della legge e viene avvicinato dall'agente segreto statunitense Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson). Gibbons offre di cancellare il fascicolo penale di Xander se spierà un'organizzazione criminale russa in cambio. Dopo un addestramento esteso come agente, Xander infiltra il gruppo "Anarchy 99", guidato da Yorgi (Marton Csokas), e guadagna la loro fiducia. Solo la destra mano di Yorgi, la fascinosa Yelena (Asia Argento), guarda con scetticismo l'americano.

20:15, RTL, I'm a Celebrity - Lo Scontro delle Leggende della Giungla, Docu-Soap

Marvel ha i suoi Vendicatori, DC ha la sua Lega della Giustizia e RTL ha le sue leggende della giungla: per celebrare il 20º anniversario di "IBeS", il campo della giungla torna in Sudafrica per la prima volta in estate. In questa stagione speciale, 13 ex stelle della giungla affrontano di nuovo la sfida del campo della giungla. Chi conquisterà le sfide straordinarie, sopporterà i momenti emozionanti attorno al falò e dimostrerà vera grandezza?

22:15, ZDF, Ultima Notte a Milano, Thriller Drammatico

Il tenente detective Franco Moretti (Pierfrancesco Favino) è sul punto di andare in pensione dopo 35 anni di servizio, senza mai aver sparato un colpo. Ma durante la sua ultima notte prima del pensionamento, viene chiamato sulla scena del crimine dove il suo migliore amico e compagno di lunga data Dino è stato ucciso durante un furto di diamanti. Questa tragedia sconvolge la vita di Moretti. Improvvisamente, tutto ciò che gli importa è in pericolo: la sua carriera, i suoi cari e persino la sua vita. Questa ultima notte diventa la sfida più difficile della sua intera carriera.

