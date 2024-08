- Guida televisiva dei giovedì

20:15, ZDF, Veglia Sheriff, Sitcom

Sorvegliando Grubberg, la piscina comunale della Baviera come se fosse il suo feudo, il gestore della piscina Karl Kruse (Milan Peschel) mantiene un controllo di ferro sull'ordine e la puntualità. La piscina ha un fascino degli anni '70, ma la famiglia di anatre che la occupa e la anziana Frau Bogner (Monika John) disprezzano le regole di Karl. La piscina ha bisogno di aggiornamenti e Karl si aspetta un aiuto finanziario dal comune. Tuttavia, il sindaco (Gisela Schneeberger) immagina un futuro diverso: vendere il terreno della piscina allo sviluppatore Albert Dengler (Sebastian Bezzel) per profitto.

20:15, Das Erste, Pericolo in Fuga: Criminali a Large, Drammatico Criminale

Questa volta di fronte a nemici pericolosi, Hauke Jacobs (Hinnerk Schoennemann) e Hannah Wagner (Jana Klinge) devono affrontare i loro avversari. Una fuga dal carcere audace orchestrata da quattro detenuti li porta a cercare rifugio a Schwanitz. Dopo un tentato furto, spari con il proprietario della casa lasciano un fuggiasco ferito. I detenuti rapiscono quindi Jule Christiansen (Marleen Lohse), che si occupa di loro e della sua tirocinante Lea (Carolin Granier).

20:15, RTL, Sono una Leggenda della Giungla - Scontro per l'Anniversario, Reality Show

Omaggiando Marvel's Avengers e DC's Justice League, RTL spinge i limiti della celebrità svelando le sue leggende della giungla per il 20º anniversario di "IBeS", questa volta nel caldo estivo del Sudafrica. In questa stagione commemorativa, 13 ex luminari della giungla tornano per un rito di passaggio nella giungla. Riusciranno a superare le sfide, condividere aneddoti commoventi intorno al falò e dimostrare una forza indomabile?

20:15, ProSieben, Bellezza & Intelligenza, Concorso Romantico

Otto studiosi introversi si accoppiano con otto belle sicure di sé: chi dimostrerà la capacità di incarnare il mondo dell'altro? Le coppie belle-nerd successive si sfidano per la superiorità a Koh Samui (Thailandia). Chi trasmette cameratismo ha le migliori possibilità di raggiungere il podio dei vincitori: quale ruolo assumono le belle assertive e i solitari timidi nell'incoraggiarsi a vicenda verso nuovi traguardi? Quale coppia trionfa in sfide insolite, alla fine aggiudicandosi un premio di 50.000 euro?

20:15, VOX, Il Fuorilegge, Epico Storico

Ambientato nell'Inghilterra del 13º secolo, l'arciere Robin Longstride (Russell Crowe) serve sotto il re Riccardo Cuor di Leone (Danny Huston). Durante un attacco fallito a un forte francese, Cuor di Leone viene colpito mortalmente da un dardo. Dopo la morte di Cuor di Leone, Robin e i suoi compagni decidono di tornare in Inghilterra. Tuttavia, un agguato minaccioso minaccia un gruppo di crociati, portando alla perdita del compagno di Robin, Robert Loxley (Douglas Hodge). La risoluzione di Robin: assicurare il trono per l'Inghilterra e portare a compimento l'ultima volontà di Loxley.

