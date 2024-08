20:15, Das Erste, Balliamo il tango, Commedia

- Guida per la visione televisiva il mercoledì

Dopo il suo recupero dal infarto, Frank (Michael A. Grimm) viene dimesso dall'ospedale con la raccomandazione del medico di evitare attività fisiche impegnative in futuro. Al suo lavoro come portiere di teatro, un gruppo di ballo di tango sta provando. La segretezza porta all'audacia e Frank coglie l'occasione, tentando i suoi primi passi di tango, nascosto nella casetta del portiere. Una nuova passione per il tango emerge inaspettatamente in Frank, che lo spinge a mantenere il segreto con sua moglie Kathrin (Eva Meckbach) e sua figlia Paula (Lilith Kampffmeyer). Invece, inizia lezioni di tango segrete con l'insegnante Maresa (Kara Wenham), evitando di essere umiliato in pubblico.

20:15, Sat.1, Lo chef stellato cucina per gli ospiti, Show culinario

In questo episodio, Frank Rosin sfida la regina della cucina di Amburgo, Cornelia Poletto. I temi per i loro piatti sono "Libertà selvaggia", "Eroe del campo" e "Sosta a Bangkok". Tutti i piatti devono rispettare il tema della "Cucina dell'Est della Germania". Con meno risorse a disposizione durante l'era della Germania dell'Est, lo show spinge entrambi i concorrenti a esplorare le possibilità della loro creatività.

20:15, kabel eins, Han Solo: Storia dell'origine di Star Wars, Avventura sci-fi

Un movimento astuto contro l'esercito imperiale fa finire il giovane Han Solo (Alden Ehrenreich) e il suo nuovo compagno, il Wookie Chewbacca, in un equipaggio di contrabbandieri alcuni anni prima di "Episodio IV". Nella loro ricerca del prezioso Coaxium, l'amica di Han, Qi'ra (Emilia Clarke), li guida da Lando Calrissian (Donald Glover), il leggendario proprietario del Falcon.

20:15, 3Sat, Casa dei segreti, Thriller

Ambientato in Germania nel 2029, il famoso giornalista Johann Hellström (Tobias Moretti) e sua moglie Lucia (Valery Tscheplanowa) si ritirano nella loro casa per le vacanze tecnologicamente avanzata situata su un'isola del Mar Baltico. Quando la sua libertà professionale viene limitata da un partito populista al potere, l'innocenza presunta di Hellström viene messa alla prova dalla sua isolamento. Tuttavia, il clima politico in Germania peggiora a causa di un attacco terroristico e il sistema di residenza avanzato si rivolta improvvisamente contro i suoi abitanti, ulteriormente polarizzandoli.

20:15, ZDFneo, Omicidio a Norderney, Giallo

Il detective Wilsberg (Leonard Lansink) viene convinto dalla commissaria Anna Springer (Rita Russek) a unirsi a lei per una vacanza a Norderney. Anche se non è entusiasta, soprattutto con la figlioccia di Anna, Merle (Janina Fautz), che li accompagna, il trio parte per il viaggio. La vacanza diventa amara quando qualcuno viene trovato privo di sensi in bagno e Gregor Schott, un cameriere in un ristorante di Norderney, rimane in silenzio sulla situazione. Alla fine, Schott viene trovato morto sulla spiaggia, suscitando l'interesse di Wilsberg e della testarda figlioccia Merle, che si unisce all'aiuto di Overbeck (Roland Jankowsky) per risolvere il mistero dell'improvvisa morte di Schott.

