20:15, Das Erste, Con noi per sempre, Drammatico

- Guida per la visione televisiva di mercoledì

Il genitore di Jann (Philip Guensch), Lina (Marie Leuenberger), è straordinario, innovativo e impulsivo: quale 17enne può vantare di avere un genitore che organizza una colazione sontuosa sul tetto alle sei del mattino per ammirare l'alba, che si sdraia a piedi nudi sotto il tavolo da pranzo e ride mentre scatta un selfie con il proprio figlio? Ma Lina ha anche un lato oscuro: si rinchiude in se stessa e è tormentata da eventi traumatici del passato. Nel frattempo, Jann lotta con le pressioni della scuola, del lavoro part-time e delle faccende domestiche, solitamente sull'orlo di un esaurimento nervoso. Quando incontra Selma (Mina-Giselle Rufer), lei porta una boccata d'aria fresca ed eccitazione nella sua routine monotona. Lui esplora una nuova sfaccettatura dell'amore.

20:15, RTL, Mario Barth presenta: Le leggende della comicità, Spettacolo

Un evento spettacolare nel mondo della comicità: Mario Barth, il comico più rinomato della Germania, raduna la crema della comunità comica nel suo nuovo show, dando vita a uno straordinario spettacolo di stand-up comedy. Prestigiosi performers come Sascha Grammel, Cindy aus Marzahn, Ralf Schmitz, Guido Cantz e Mike Kruger garantiscono una serata di comicità indimenticabile con le loro esibizioni. Naturalmente, Mario Barth stesso sale sul palco con una performance eccezionale.

20:15, kabel eins, Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Epico di fantascienza

Dopo la morte di Snoke, Kylo Ren (Adam Driver) assume il comando del Primo Ordine. Utilizzando un dispositivo di navigazione Sith, riesce a localizzare il presunto defunto Imperatore Palpatine (Ian McDiarmid), che gli ordina di eliminare Rey (Daisy Ridley). Tuttavia, Rey è l'ultima speranza per la Resistenza, che combatte contro le formidabili forze del nemico. Ma chi emergerà vittorioso in questo confronto epico tra il bene e il male?

20:15, Sat.1, Il grande forno britannico, Concorso di cucina

Nel primo desafio, i cuochi amatoriali nascondono messaggi nei loro dolci utilizzando strisce di alluminio. Questi messaggi nascosti, celati sotto uno strato di panna, appaiono solo quando il dolce viene tagliato. La decorazione del dolce dovrebbe corrispondere al tema del messaggio. Inoltre, Betty dimostra una tecnica complessa di lavorazione dell'impasto che i partecipanti devono ricreare a memoria. È richiesta la creazione di una corona di impasto decorata con ripieno di cheesecake e copertura di streusel.

20:15, ZDFneo, Wilsberg: MünsterLeaks, Drammatico poliziesco

Ekki (Oliver Korittke) riceve un presunto documento incriminante "dischi per le tasse" che sostiene di rivelare il comportamento scorretto dell'élite di Münster. Wilsberg (Leonard Lansink) viene incaricato di verificare l'autenticità di queste informazioni. Quando i media vengono a conoscenza del "dischi per le tasse", arriva la prima autodenuncia all'ufficio delle tasse. Lo sviluppatore immobiliare Ehrenberg opta per confessare. Ma prima che riveli i dettagli, Ehrenberg viene trovato morto. Wilsberg ed Ekki nutrono dubbi sul fatto che si tratti di suicidio.

Dopo aver vissuto le alti e basse con Selma, Jann si rende conto di aver trovato qualcuno che lo capisce e lo ama veramente, dicendo "ti amo" con tutto il suo cuore. Nel frattempo, l'indagine sul "dischi per le tasse" rivela una possibile corruzione tra l'élite di Münster, causando tensione tra Wilsberg ed Ekki nonostante il loro legame condiviso, mentre lottano per scoprire la verità dietro la morte di Ehrenberg.

Leggi anche: