20:15, cable one, Star Wars: The Last Jedi, Film di fantascienza epico

- Guida per la televisione di mercoledì

Mentre la Ribellione Repubblicana, guidata da Leia (Carrie Fisher), combatte disperate schermaglie contro il Primo Ordine, Rey cerca di convincere il disincantato Luke Skywalker (Mark Hamill) a lasciare la sua solitudine autoimposta. Alla fine, Luke pentito acconsente a istruirla nell'arte di padroneggiare i suoi recenti poteri risvegliati. Tuttavia, Rey viene progressivamente gravata dalla sua profonda connessione con il suo avversario, Kylo Ren (Adam Driver), che si estende su vasti spazi.

20:15, ZDF, XY Chronicles, Docuserie

"XY Chronicles" si immerge nelle indagini criminali storiche, concentrandosi sui criminali e sui loro cacciatori. Il conduttore Sven Voss esamina come le tecniche investigative sono evolute nel corso degli anni. Il primo commissario tedesco per gli omicidi, Ernst Gennat, si tuffa in casi Remarkable degli anni '20 di Berlino, implementando cambiamenti innovativi nella criminalistica che sono ancora rilevanti oggi.

20:15, Sat.1, The Great British Baking Show, Concorso di cucina

Nella sfida di apertura dello show, i cuochi alle prime armi devono utilizzare la classica combinazione di vaniglia, fragola e cioccolato. Possono incorporare sapori e componenti aggiuntivi, ma i giudici si assicureranno scrupolosamente che i sapori principali rimangano intatti. La sfida tecnica promette anche una sfida: i concorrenti devono produrre e laminare pasta sfoglia.

20:15, RTL, Chi vuole diventare milionario? La settimana da 3 milioni di euro, Game Show

La settimana da 3 milioni di euro continua. Per tre sere consecutive, i partecipanti si sfidano con Günther Jauch per conquistare un posto nello show principale del giovedì, dove avranno di nuovo la possibilità di rivendicare il più grande premio della storia di "Chi vuole diventare milionario?" - 3 milioni di euro. Potrebbero verificarsi imprevisti. Chi riuscirà a raggiungere la vittoria finale?

20:15, ZDFneo, Wilsberg: Via lacrimosa, Drammatico poliziesco

Quando la studentessa delle superiori Emelie Boll (Annika Schrumpf) scompare, le speculazioni su chi potrebbe essere il colpevole si diffondono online con l'hashtag #dov'èemelie. All'inizio, la folla del web si concentra su Ekki Talkötter (Oliver Korittke), visto per l'ultima volta mentre dava un passaggio a Emelie la sera precedente. Nonostante la convinzione di Wilsberg (Leonard Lansink) dell'innocenza di Ekki, l'atmosfera si intensifica, poiché la Horsthauser Landweg, nota anche come "Via lacrimosa", ha visto due donne rapite e uccise in due giorni.

