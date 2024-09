- Guida per la riduzione dei costi del carburante per i consumatori

In Sassonia-Anhalt, i cittadini possono attendere una riduzione dei prezzi del gas. Diversi fornitori locali hanno annunciato o introdotto riduzioni dei prezzi, come rivelato da un'indagine condotta dall'Agenzia tedesca di stampa tra i fornitori di Sassonia-Anhalt. I prezzi del gas naturale a Dessau e Lutherstadt Wittenberg sono già diminuiti a partire dal 1° settembre, ma solo per i clienti con tariffe speciali.

Il CEO delle utilities municipali di Dessau, Dino Höll, ha osservato che i prezzi del mercato all'ingrosso sono diminuiti dopo le forti fluttuazioni degli anni precedenti. Fattori come un inverno mite, una riduzione dell'uso e magazzini pieni hanno contribuito alla diminuzione dei prezzi. Tuttavia, i prezzi non hanno ancora raggiunto i livelli pre-pandemia/guerra in Ucraina, ha spiegato un portavoce delle utilities municipali di Wittenberg. Le famiglie con un consumo di 18.000-20.000 kWh potrebbero vedere le loro bollette del riscaldamento diminuire di 320-450 euro, secondo le utilities locali.

Alcuni fornitori continuano a monitorare gli sviluppi futuri.

I prezzi del gas a Wernigerode erano già stati ridotti all'inizio dell'anno a causa di strategie di acquisto a lungo termine. Le utilities locali di Halle e Sangerhausen hanno indicato riduzioni dei prezzi, ma le date esatte rimangono incerte. A Sangerhausen, è stato menzionato che l'adeguamento delle tariffe di rete e delle tasse sarebbe stata la priorità, con un impatto significativo sul prezzo del gas.

Le utilities locali di Sassonia-Anhalt stanno seguendo, in certa misura, una tendenza nazionale, come riportato dal portale di confronto Verivox. Secondo questo, 41 fornitori di base a livello nazionale prevedono di ridurre i loro prezzi nei prossimi mesi di una media del 10,6%. Otto fornitori hanno annunciato lievi aumenti dei prezzi.

Sassonia-Anhalt significativamente più alta della media nazionale

Tuttavia, il prezzo di fornitura di base, in media 14,2 centesimi per kWh, rimane piuttosto elevato, secondo il portale di confronto. Con tariffe migliori per i nuovi clienti, una famiglia con un consumo di gas di 20.000 kWh potrebbe risparmiare circa 1.060 euro passando a un altro fornitore nel corso di un anno.

L'esperto di energia Thorsten Storck di Verivox ha dichiarato: "I prezzi di acquisto elevati durante la crisi energetica continuano a influenzare la fornitura di base e la rendono relativamente costosa". I fornitori di base hanno generalmente strategie di acquisto a lungo termine. In Sassonia-Anhalt, il livello dei prezzi, di 15,5 centesimi per kWh di gas, è significativamente più alto della media nazionale. Un fattore importante qui sono le tariffe di rete relativamente più elevate.

