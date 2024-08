20:15, Das Erste, Delitto a Usedom: Conclusione di un'indagine, Suspense

- Guida per la programmazione televisiva del giovedì

L'ispettore Holm Brendel (Rainer Sellien) è sulle tracce del famoso autore svedese di gialli Arvid Johansson a Ystad. Accompagnato dalla ex procuratrice Karin Lossow (Katrin Sass), al loro ritorno a Usedom incontrano Dana Driest (Karolina Gorczyca), una polacca a bordo della nave traghetto. Un livido sospetto sulla guancia di Dana solleva domande - potrebbe essere vittima di violenza domestica? Il giorno successivo, Karin vede il marito di Dana, Jochen (Steven Scharf), partire dal traghetto con il suo SUV, ma Dana non c'è.

20:15, ZDF, Wuff - Stare con il cane, Commedia

Dopo la partenza del suo ragazzo, Ella (Emily Cox) prende un cane e incontra casualmente un nuovo pretendente. Il cane di Cecile favorisce la felicità coniugale. La veterana addestratrice di animali Silke (Marie Burchard) fa un'ottima impressione su un nuovo partecipante al corso con le sue abilità. La fan dei gatti Lulu (Maite Kelly) incontra un ostacolo - l'uomo dei suoi sogni preferisce i cani.

20:15, Sat.1, 99 - Supera gli altri, Game Show

Un concorrente trionfa mentre 99 falliscono: in "99 - Supera gli altri", 100 concorrenti si sfidano per aggiudicarsi 99.000 euro. Il campione completo che non finisce mai ultimo nei 98 round può sfidare il premio finale di 99.000 euro. Per assicurarsi un posto in finale, i concorrenti devono dimostrare un mix di talento, atletismo e intelligenza.

20:15, VOX, Mamme scatenate, Commedia

La mamma oberata di lavoro Amy (Mila Kunis) gestisce ogni giorno famiglia e lavoro. Tuttavia, dopo aver scoperto l'infedeltà del marito, decide di cambiare drasticamente la sua vita. Rifiuta le vecchie norme, manda via il marito infedele e si tuffa nella vita notturna con due amiche del cuore. Questa nuova libertà desta preoccupazione nella rigida Gwendolyn (Christina Applegate), che trama di conseguenza. Scoppia la "Guerra delle mamme".

20:15, ProSieben, Bellezza e cervello, Show di appuntamenti

Otto nerd incontrano otto bellezze: chi riuscirà ad adattarsi all'ambiente dell'altro? Le coppie bellezza-nerd si sfidano a Koh Samui (Thailandia). Solo quelli che dimostrano vera complicità possono guadagnare un posto sul podio dei vincitori: come possono le belle sicure di sé e i solitari timidi completarsi a vicenda? Quale coppia brillerà negli assurdi desafi e otterrà una possibilità di vincere il premio di 50.000 euro?

Chi potrebbe essere il responsabile della situazione di Dana, causando il livido sulla sua guancia? Con Dana scomparsa il giorno successivo alla partenza del marito, chi è il campione di evitare le conseguenze?

