- Guida efficace quando un caro è in difficoltà

Qualcosa non va. Normalmente, Marie era sempre piena di energia, ballava a ogni occasione, pianificava sempre la prossima avventura e la sua risata era così genuina che faceva ridere anche tutti quelli intorno a lei.

Ma questo era prima. Ora le cose sono cambiate.

Si sta facendo sempre più riservata, diserta i piani all'ultimo momento e spesso è troppo stanca per socializzare la sera. Quando si fa vedere, ancora fa battute e ride, ma i suoi occhi, ora incorniciati da occhiaie scure, mancano del solito scintillio.

Marie è cambiata.

I suoi amici più stretti hanno notato il cambiamento e sono preoccupati, sospettando che possa essere in una fase depressiva o che stia affrontando altri problemi psicologici. Ma sono silenziosi, anche quando lei parla della morte. Vogliono aiutare, sinceramente, ma non sanno come.

Come si chiede a un amico come si sente veramente quando ride in faccia a te?

Come si dice loro che hanno perso il loro scintillio?

Come si esprime la propria preoccupazione senza peggiorare le cose?

Dialoghi Delicati e Cura di Sé

Queste sono domande con cui molti di noi lottano, perché la maggior parte di noi conosce qualcuno come Marie. Per alcuni, non è un amico, ma un familiare, un partner, un collega o addirittura qualcuno che amiamo. Ogni anno, circa 2,8 milioni di persone in Germania vengono diagnosticate con un disturbo mentale - una tendenza in aumento. Ma non sono solo le persone colpite a soffrire. Spesso anche i loro cari ne soffrono, sentendosi impotenti.

È proprio questo che l'organizzazione "Primo Soccorso Psichiatrico" (MHFA) sta cercando di affrontare con un programma speciale. Nel 2000, l'iniziativa ha lanciato un corso di primo soccorso per la salute mentale. Entro il 2019, corsi simili erano disponibili in Germania. Da allora, più di sei milioni di persone in tutto il mondo sono state formate come primi soccorritori della salute mentale. Invece di insegnare la posizione di recupero, il curriculum si concentra sulle abilità comunicative con le persone che lottano con l'abuso di sostanze, la depressione o i disturbi d'ansia e le strategie di cura di sé.

Non sei un terapeuta, ovviamente. Questo corso è più incentrato sull'apprendimento di come approcciare coloro che ne hanno bisogno senza rimanere invischiati nei loro problemi di salute mentale. I partecipanti imparano in piccoli gruppi durante diverse sessioni come parlare con i propri cari quando notano un cambiamento o vedono segni di sentimenti negativi come la vuotezza o addirittura pensieri suicidiari. L'obiettivo è quello di colmare il divario tra coloro che sono colpiti e la terapia, offrendo aiuto e speranza senza aggiungere pressione.

Per questo, gli iniziatori hanno sviluppato il proprio approccio alla conversazione, che condividono solo durante l'addestramento. Lo chiamano il "principio di Roger". Si basa su vari concetti di comunicazione e pratiche psicologiche, sottolineando l'empatia e la costruttività verso coloro che lottano.

Imparare il Primo Soccorso per la Depressione

Ogni corso è guidato da uno psicologo che fornisce anche conoscenze di base sui disturbi mentali comuni e le strategie di cura di sé per i cari. Insistono sull'importanza di prendersi cura di sé mentre si cerca di aiutare gli altri. I leader sono sensibili ai partecipanti, assicurandosi sempre che siano a proprio agio durante gli argomenti spesso emotivi. Sono disponibili sia opzioni online che in presenza. In entrambi i casi, se ti senti sopraffatto, puoi fare una pausa.

Chiunque può partecipare, a condizione di non essere attualmente in una fase psicologica critica. Finora, le donne e i professionisti che si occupano di questioni correlate hanno rappresentato la maggior parte dei partecipanti. La domanda di primi soccorritori della salute mentale sta costantemente aumentando, poiché sia gli adulti che i bambini hanno visto un aumento dei disturbi mentali da quando è scoppiata la pandemia. Le opzioni terapeutiche sono limitate, rendendo ancora più importante avere supporto all'interno dei nostri circoli quando stiamo perdendo noi stessi dentro di noi.

Ora, torniamo a Marie. Immaginiamo che i suoi amici avessero seguito il corso di MHFA come primi soccorritori della salute mentale. Avrebbero trovato un posto tranquillo e avrebbero avuto una conversazione a cuore aperto con lei, chiedendole come si sente veramente, riflettendo le sue parole e il suo linguaggio del corpo e esprimendo le loro preoccupazioni. Non l'avrebbero spinta a cercare aiuto, ma le avrebbero fornito informazioni sul trattamento della depressione e le risorse. E infine, le avrebbero fatto sapere che ci sono per lei, senza aspettative o giudizi, evidenziando le sue risorse per combattere la malattia mentale.

Sì, le avrebbero offerto una mano gentile. Perché avrebbero saputo cosa dire e fare. E forse avrebbero potuto aiutarla a trovare il suo sorriso di nuovo.

Leggi anche: