20:15, ZDF, Kamala Harris - Potrebbe essere la prima donna alla Casa Bianca?, Documentario

- Guida all'intrattenimento quotidiano: Edizione televisiva

Kamala Harris ha suscitato scalpore: dopo l'annuncio di Joe Biden di rinunciare alla candidatura presidenziale, Harris è riuscita a unire l'intero Partito Democratico dietro di lei in poche ore. La sua candidatura ha acceso un'ondata di entusiasmo raramente vista nella politica degli Stati Uniti. Chi è questa nuova simbolo di speranza per i Democratici? Come è riuscita a salire al ruolo di favorita despite il suo breve mandato come vice presidente? E quali tattiche userà per superare Donald Trump, che l'ha etichettata come comunista e una minaccia per l'America?

20:15, Tele 5, L'inesorabile - Jane Got a Gun, Western

Nuovo Messico, 1871: Jane (Natalie Portman) ha stabilito una piccola fattoria con il marito Bill "Ham" Hammond (Noah Emmerich) e ha iniziato una famiglia. Tuttavia, il suo passato rimane avvolto nel mistero: dopo che il suo fidanzato Dan Frost non è tornato dalla Guerra Civile nel 1864, Jane si è diretta verso ovest. È finita nelle grinfie di John Bishop (Ewan McGregor) e la sua banda, che l'hanno costretta alla prostituzione. Con l'aiuto di Ham, che apparteneva anche alla banda, è riuscita a fuggire e a ricominciare. Sette anni dopo, il suo passato è tornato a galla, poiché i Bishop hanno rintracciato Ham.

20:15, 3Sat, Fino all'ultima goccia, Drama sulla patria

Martin Sommer (Sebastian Bezzel), il sindaco di Lauterbronn, si trova di fronte a sfide significative. La tranquilla città nella valle del Tauber sta lottando per la stabilità economica e dipende pesantemente dall'agricoltura. Con la chiusura di ogni fattoria, l'apprensione di Sommer per il futuro del luogo aumenta. L'offerta di una società di bevande sembra una ancora di salvezza, poiché Lauterbronn vanta abbondanti risorse idriche. Tuttavia, la resistenza alla vendita dei diritti dell'acqua sta aumentando tra i cittadini.

20:15, RTL, Sono una star - Lo scontro delle leggende della giungla, Reality Show

Mentre Marvel vanta i suoi Vendicatori e DC vanta la sua Lega della Giustizia, RTL presenta le sue Leggende della Giungla: per celebrare il 20º anniversario di "IBES", il campo della giungla torna in estate per la prima volta. In questa edizione speciale, 13 ex stelle del campo della giungla affrontano nuovamente le sfide del campo della giungla in Sud Africa. Chi conquisterà i compiti emozionanti, supererà gli episodi emotivi intorno al falò e dimostrerà il suo vero valore?

20:15, ZDFneo, Un'unità potente - L'atto finale, Drama poliziesco

La 17enne Jule (Kara Edenberg) è stata investita da un'auto per strada e lotta per la sua vita da allora. È stato un incidente con fuga o un tentato omicidio calcolato? Una traccia di sangue porta Otto (Florian Martens) e Linett (Stefanie Stappenbeck) dalla scena dell'incidente al tavern

