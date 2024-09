- Guida ai genitori non istituti per la divulgazione dei dati relativi agli ascensi scolastici in Renania settentrionale-Westfalia.

In Renania Settentrionale-Vestfalia, non ci sono piani per una politica unificata e statale su come le scuole dovrebbero avvisare i genitori se il loro figlio non va a scuola senza un valido motivo. In generale, i genitori dovrebbero essere tenuti informati e guidati sulle questioni scolastiche importanti, come ha spiegato la Ministro Dorothee Feller (CDU) in risposta a un'interrogazione del FDP. "Ciò include informare i genitori se gli studenti, soprattutto i più giovani, non si presentano a scuola inaspettatamente senza una giustificazione chiara", ha dichiarato Feller. Tuttavia, il metodo specifico è lasciato alla discrezione delle singole scuole, senza che il governo statale preveda di imporre procedure più dettagliate su di loro.

La frazione parlamentare del FDP ha fatto notare nella sua interrogazione che ci sono stati casi di bambini che non sono arrivati a scuola, con i genitori che lo hanno scoperto solo nel pomeriggio. Questa incertezza non solo riguarda i genitori, ma anche gli insegnanti e i compagni di classe, hanno argomentato i rappresentanti del FDP Marcel Hafke e Franziska Müller-Rech. Hanno suggerito che una comunicazione più tempestiva dalla scuola ai genitori avrebbe potuto aiutare a trovare il bambino prima e in modo più sicuro se fosse successo qualcosa.

Feller non ha risposto a quante bambini siano scomparsi sulla strada per la scuola in NRW negli ultimi anni, poiché ciò richiederebbe una ricerca manuale laboriosa che richiede molto tempo e non è facilmente disponibile. Tuttavia, ha menzionato che una maggiore presenza della polizia sulle strade scolastiche può contribuire a ridurre i potenziali pericoli per i bambini.

La proposta del FDP per migliorare il monitoraggio dell'assistenza scolastica include il suggerimento che il Landtag, il parlamento della Renania Settentrionale-Vestfalia, consideri l'adozione di un mandato per le scuole di avvisare i genitori più tempestivamente se il loro figlio è assente senza un valido motivo. In un tale scenario, le scuole dovrebbero seguire linee guida rigorose stabilite dal Landtag per garantire una comunicazione tempestiva con i genitori.

