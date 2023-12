Gucci nomina Sabato De Sarno nuovo direttore creativo

Annunciando la mossa in un comunicato stampa congiunto sabato, il marchio italiano e la sua società madre, Kering, hanno dichiarato che il 39enne sarà responsabile di "definire ed esprimere la visione creativa della Maison".

La nomina è stata una sorpresa per gli addetti ai lavori. Sebbene De Sarno sia noto negli ambienti della moda per il suo lavoro presso Valentino, dove attualmente supervisiona l'abbigliamento maschile e femminile sotto la guida del direttore creativo Pierpaolo Piccioli, lo stilista nato a Napoli non ha ancora guidato un'etichetta importante e ha un profilo pubblico relativamente limitato.

In un comunicato, De Sarno si è detto "profondamente onorato" di assumere questo ruolo, che lo vedrà guidare le collezioni donna e uomo di Gucci e supervisionare anche le divisioni pelletteria, accessori e lifestyle.

"Sono orgoglioso di entrare a far parte di una Maison con una storia e un patrimonio così straordinari, che nel corso degli anni ha saputo accogliere e sostenere i valori in cui credo", ha aggiunto.

Sono passati poco più di due mesi da quando Alessandro Michele ha annunciato di voler lasciare la carica di direttore creativo di Gucci dopo quasi otto anni. Anche il predecessore di De Sarno è stato considerato una nomina a sorpresa nel 2015, ma ha contribuito a risollevare e trasformare le sorti del marchio italiano, inaugurando un'era di collezioni colorate, massimaliste e sempre più genderfluid.

Il mandato di Michele ha coinciso anche con un'enorme crescita delle vendite. Kering possiede numerosi altri marchi di lusso - tra cui Balenciaga, Alexander McQueen e Saint Laurent - ma Gucci rappresenta oggi circa due terzi dei profitti del gruppo, con un fatturato di 9,7 miliardi di euro (10,5 miliardi di dollari) nel 2021.

Sebbene la pubblicazione degli utili per il 2022 non sia prevista prima del mese prossimo, il marchio ha faticato a riprendersi dalla pandemia di Covid-19 con la stessa forza di concorrenti come LVMH. Il marchio sta inoltre cercando di consolidare la propria posizione in Cina, che si stima rappresenti circa un terzo delle sue vendite.

All'inizio del mese, Gucci ha presentato la sua prima nuova collezione dopo la partenza di Michele, inaugurando la settimana della moda maschile a Milano con una collezione Autunno-Inverno 2023 relativamente sobria. De Sarno non dovrebbe presentare la sua collezione di debutto in passerella prima della Settimana della Moda di Milano, a settembre, e non si unirà al marchio finché non avrà "completato tutti i suoi obblighi" presso Valentino, ha dichiarato Kering. De Sarno è entrato a far parte del marchio nel 2009, dopo aver lavorato presso Prada e Dolce & Gabbana, e attualmente ricopre il ruolo di direttore moda.

Oltre a Gucci, Kering ha un curriculum di nomine di relativi outsider a posizioni di vertice, come Demna Gvasalia e Matthieu Blazy. Entrambi si sono affermati come direttori creativi rispettivamente di Balenciaga e Bottega Veneta.

Il presidente e amministratore delegato di Gucci, Marco Bizzarri, ha sottolineato la "vasta e rilevante esperienza" di De Sarno, aggiungendo: "Sono certo che... guiderà i nostri team creativi con una visione distintiva che contribuirà a scrivere questo emozionante prossimo capitolo, rafforzando l'autorità della Maison nel campo della moda e capitalizzando il suo ricco patrimonio".

Il presidente e amministratore delegato di Kering, il miliardario francese François-Henri Pinault, ha dichiarato: "Con Sabato De Sarno al timone creativo, siamo certi che la Maison continuerà a influenzare la moda e la cultura attraverso prodotti e collezioni altamente desiderabili, e a portare una prospettiva singolare e contemporanea al lusso moderno".

Fonte: edition.cnn.com