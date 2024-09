"Man City si prepara ad affrontare accuse di violazioni finanziarie" è il modo informale di dirlo, mentre Manchester City si prepara ad affrontare accuse di multiple violazioni delle regole finanziarie. Minacce di severe sanzioni incombono. La domanda cruciale è: il campione costante ha ottenuto illegalmente le sue vittorie? Pep Guardiola si rifiuta di prendere in considerazione il pensiero.

Il processo ad alto rischio non è sufficiente a turbare Pep Guardiola. "Rispetteremo la decisione", ha dichiarato tranquillamente il manager di Manchester City, rispecchiando il sentimento di una semplice multa per divieto di sosta. Tuttavia, la testimonianza, prevista per un luogo segreto il prossimo lunedì davanti a un panel disciplinare di tre persone con poteri assoluti, potrebbe aprire la strada a una sentenza storica.

E allora, qual è la storia? Secondo i media britannici, è "il più grande processo della storia del calcio". Manchester City, che ha vinto sei dei sette ultimi titoli inglesi, è sotto accusa dalla Premier League per presunte violazioni delle regole finanziarie in 115 casi. L'accusa principale: il titolo della Champions League del 2023, insieme a molti altri, è stato ottenuto attraverso mezzi illeciti e sleali, con una squadra che non avrebbe mai dovuto esistere. Il club respinge fermamente queste accuse.

Di cosa è accusato City? In sostanza, si tratta di guadagni da sponsor, legami con i partner commerciali e spese operative, comprese presunte pagamenti segreti ad allenatori e giocatori. In dettaglio, City è accusato di...

Avere fornito informazioni finanziarie inaccurate 54 volte (dal 2008/09 al 2017/18)

Non aver fornito informazioni accurate sui salari dei giocatori e degli allenatori 14 volte (dal 2008/09 al 2017/18)

Avere violato le regole della UEFA, comprese quelle del Fair Play Finanziario, cinque volte (dal 2012/13 al 2017/18)

Avere violato le regole sulla redditività e sostenibilità della Premier League sette volte (dal 2014/15 al 2017/18)

Non aver collaborato con le indagini della Premier League 35 volte (da dicembre 2018 a febbraio 2023)

Le accuse riguardano le pratiche commerciali dei proprietari miliardari di Abu Dhabi che hanno preso il controllo di City nel 2008. La UEFA aveva già multato Manchester per violazioni simili un decennio fa e aveva bandito la squadra dalla Coppa dei Campioni per due anni nel 2020. Tuttavia, questa decisione è stata ribaltata dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), riducendo la multa associata da 25 a 8 milioni di sterline. Nonostante ciò, la Premier League ha avviato la propria inchiesta sei anni fa.

Perché? Perché, come dice la BBC, sospettano "uno dei più grandi scandali finanziari dello sport". Le conseguenze potrebbero essere "devastanti" per entrambe le parti. Il caso ha già prosciugato milioni di sterline da entrambe le parti.

Cosa dice City? Venerdì, il portavoce di Guardiola ha ribadito: "Tutti sono innocenti fino a quando non vengono giudicati colpevoli". Guardiola stesso ha sostenuto per anni che accetterà qualsiasi verdetto, ma sempre con l'aria di dire: "Non c'è niente da vedere qui!"

Quali punizioni potrebbe subire City? Un'altra multa salata, punti di penalizzazione o, nel peggiore dei casi, l'espulsione dalla Premier League. Persino la perdita dei titoli è una possibilità dopo questa "più grande di tutte le battaglie" (BBC).

Chi uscirà vittorioso? Il processo è previsto per durare circa dieci settimane, con un verdetto non atteso fino least early 2025 - l'esito rimane incerto, poiché non c'è alcun precedente su una scala così grande. "Abbiamo un dettagliato regolamento", ha detto il capo della lega Richard Masters, "e parte di ogni competizione sportiva è l'impegno ad attenersi a queste regole".

