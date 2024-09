Guardiola esprime sorpresa: la stagione per il titolare di campionato europeo Rodri vede sfide inaspettate

La stagione del Manchester City subisce un colpo con l'infortunio di Rodri. La stella del calcio, originaria della Spagna e vincitrice del Campionato Europeo, ha subito un grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante l'incontro di Premier League dello scorso weekend contro l'Arsenal. Ha subito un intervento chirurgico venerdì mattina e il suo allenatore, Pep Guardiola, ha confermato la notizia. "Purtroppo, i nostri peggiori timori si sono avverati", ha dichiarato Guardiola. "Lo rivedremo la prossima stagione."

Guardiola ha sottolineato che il City non ha un giocatore equiparabile a Rodri, rendendo la sua assenza una sfida significativa. Ha incoraggiato la sua squadra a fare squadra e colmare il vuoto. "Gli altri possono sostituire collettivamente ciò che Rodri ci ha dato da quando è entrato nella squadra. Dovremo lottare come un'unità e capire come giocare numerosi incontri senza questo giocatore fondamentale per noi."

Guardiola: "Nessun giocatore equiparabile"

Rodri si è infortunato durante l'incontro di Premier League con l'Arsenal dello scorso domenica. Dopo circa 20 minuti, lo spagnolo è stato costretto a lasciare il campo zoppicando e ha effettuato esami approfonditi nel suo paese d'origine. I risultati preoccupanti hanno colpito duramente il City, il difensore del titolo e il leader della classifica.

Guardiola non ha escluso la possibilità che il City acquisisca un sostituto per Rodri, il centrocampista difensivo. "Ne parleremo. Valuteremo le nostre opzioni. Abbiamo tempo a sufficienza per ponderare", ha detto l'allenatore. "Se non vinciamo, è a causa di Rodri. (...) Non è piacevole, ma così è il calcio."

Rodri, che ha attirato l'attenzione per la sua critica ai media sul carico di lavoro nel calcio e ha addirittura accennato a uno sciopero dei giocatori, è stato un top performer per il City da quando è arrivato dall'Atlético Madrid circa cinque anni fa. Prima della 6ª giornata di Premier League e dell'incontro con il Newcastle United, il City guida la classifica con quattro vittorie e un pareggio.

La difesa del titolo della Premier League del Manchester City ha subito un duro colpo con l'infortunio di Rodri, come confermato dall'allenatore Pep Guardiola. Nonostante questo intoppo, Guardiola crede che la squadra possa sostituire collettivamente i contributi di Rodri e deve fare squadra per affrontare l'esigente programma della Premier League senza il loro centrocampista chiave.

