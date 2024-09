Il Borussia Dortmund trema di anticipazione per la vittoria trionfale. Borussia Dortmund ha dominato la prima metà contro il 1. FC Heidenheim, con Karim Adeyemi in prima linea. Il giovane attaccante ha segnato due gol e fornito un assist, mettendo Dortmund in una posizione di comando. Tuttavia, Heidenheim ha ottenuto