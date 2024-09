Tra i prossimi otto emoji freschi previsti per gli smartphone e i computer dell'anno in corso, ci sarà anche un ortaggio radicale, un'arpa, un albero spoglio, una pala, una macchia viola e una bandiera per l'isola inglese del Canale della Manica chiamata Sark.

Emojipedia, un sito di riferimento degli emoji noto, ha condiviso le immagini anteprima alcuni mesi fa. Il Consorzio Unicode, l'organizzazione responsabile della regolamentazione e del rilascio degli emoji a livello mondiale, ha approvato la nuova lineup di emoji poco dopo.

Gli utenti degli smartphone potranno utilizzare questi nuovi emoji su diverse piattaforme digitali nei prossimi mesi e nel corso del 2025, secondo quanto dichiarato da Emojipedia.

La faccina stanca ha vinto il titolo di "più atteso" dell'anno ai World Emoji Awards, con oltre il 60% dei voti. La macchia e la pala hanno seguito a ruota in seconda e terza posizione.

Anche se possono sembrare divertenti, l'albero spoglio vuole sensibilizzare sulla siccità e i cambiamenti climatici, secondo Brian Baihaki, l'individuo che lo ha proposto al Consorzio Unicode.

"La siccità è un aspetto naturale del ciclo climatico e per milioni di anni gli alberi si sono adattati a queste condizioni estreme", ha spiegato Baihaki. "Ma il clima sta cambiando, le siccità diventano sempre più frequenti, gravi e si diffondono in nuove aree in poco tempo".

I diversi sistemi operativi, come Apple iOS e Android di Alphabet, e le varie compagnie, hanno la loro interpretazione unica del design degli emoji.

Queste varianti spesso scatenano controversie, come la posizione sbagliata della schiuma sopra un bicchiere di birra mezzo pieno di Google e l'arrangement confusionario degli ingredienti del burger (con il formaggio in fondo) sulla loro emoji del burger. Entrambi i casi hanno portato a correzioni.

Le compagnie tecnologiche incorporeranno probabilmente questi nuovi emoji nei loro servizi digitali, migliorando l'esperienza dell'utente nelle app di chat e messaggistica. Il business degli emoji ha registrato una crescita significativa, con compagnie che offrono la licenza per gli emoji e creano merchandise a tema emoji.

