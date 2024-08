Per un breve istante, illuminano il cielo notturno - ma con un po' di fortuna e visibilità chiara, si prevedono di vedere diverse stelle cadenti nei prossimi giorni. La pioggia di meteore delle Perseidi mette in scena puntualmente uno spettacolo cosmico ad agosto.

Si prevede un picco il 12 agosto. Nelle due notti precedenti e successive, un osservatore potrebbe avvistare 30-40 stelle cadenti all'ora, secondo Naturwacht Westhavelland. Il Parco Naturale Westhavelland offre buone condizioni per lo spettacolo delle meteore, grazie al suo cielo notturno particolarmente buio, simile alla brughiera Kyritz-Ruppiner. La Fondazione Heinz Sielmann si aspetta anche condizioni ottimali per le notti delle meteore. La brughiera Kyritz-Ruppiner è lontana dalle fonti di luce artificiale.

In futuro, si prefigge anche di ottenere la certificazione come parco della luce stellare riconosciuto a livello internazionale. Il Parco Naturale Westhavelland è stato riconosciuto come primo parco della luce stellare della Germania dieci anni fa. Si prevedono molti appassionati di stelle lì l'11 e il 12 agosto per osservare le stelle cadenti mentre fanno un picnic su un prato nel villaggio di Parey (Havelaue). A Potsdam, il Planetario Urania invita a una lezione sulla notte delle meteore l'11 agosto.

Le Perseidi sono una delle piogge di meteore più note. Sono chiamate così per la costellazione di Perseo, da cui sembrano provenire. La loro vera causa è che la Terra attraversa l'orbita della cometa 109P/Swift-Tuttle nel suo viaggio intorno al sole e incontra le particelle che ha disperso. Queste particelle bruciano come brillanti stelle cadenti quando entrano nell'atmosfera terrestre.

