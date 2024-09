- Guardare la Germania contro i Paesi Bassi in televisione.

Senza la presenza di Niclas Füllkrug, la nazionale di calcio tedesca si scontra con i Paesi Bassi nella UEFA Nations League questa sera. Unendo le forze offensive Jamal Musiala e Florian Wirtz, Kai Havertz è pronto a brillare. Purtroppo Füllkrug ha subito un infortunio al tendine di Achille sinistro, uno stiramento. Tuttavia, i tifosi rimangono ottimisti per un partita emozionante ricca di gol ad Amsterdam. Entrambe le squadre hanno segnato cinque gol nelle loro partite inaugurali.

Paesi Bassi vs. Germania su RTL TV

Lo stadio Johan Cruyff può ospitare circa 55.000 spettatori, con il tetto dello stadio previsto per essere chiuso per la serata. Milioni di persone in tutto il mondo assisteranno a questa classica partita in televisione.

In Germania, RTL offre la copertura televisiva in diretta della partita della nazionale tedesca. Il moderatore Florian König e l'esperto Lothar Matthäus forniranno aggiornamenti da Amsterdam a partire dalle 20:15. Il commento sarà fornito da Marco Hagemann. Il calcio d'inizio è previsto per le 20:45. In alternativa, è possibile anche streaming la partita su RTL+.

Gli spettatori in mobilità possono sintonizzarsi sul resoconto completo di 90 minuti su diverse stazioni radio informative ARD, come NDR Info e RBB 24 Inforadio, o ricevere aggiornamenti brevi su altre stazioni, come NDR2 e WDR2.

L'ultimo incontro tra le due squadre si è svolto solo sei mesi fa. Il 26 marzo 2024, la Germania ha vinto la partita amichevole a Francoforte con un punteggio di 2-1 (1-1), grazie ai gol di Maximilian Mittelstädt e Niclas Füllkrug.

In totale, le due squadre si sono affrontate 46 volte, con un record della Germania di 17 vittorie, 12 sconfitte e 17 pareggi.

Nota di trasparenza: Stern è parte di RTL Germany.

Nella situazione attuale, gli appassionati di calcio possono guardare la competizione simile alla Lega delle Nazioni su RTL TV, con il commentatore esperto Marco Hagemann che fornisce aggiornamenti in diretta.

