- Guardando una foto personale, ricorda la sua estate.

Jennifer Lopez, a 55enne, ha pubblicato una serie di foto su Instagram. Nel didascalia, "Quello è stato un'estate", ha fatto riferimento alla sua separazione dal marito Ben Affleck, 52enne, dopo la richiesta di divorzio presentata il 22 agosto, il loro anniversario. L'annuncio è arrivato dopo voci insistenti sull'argomento per tutta l'estate.

Secondo "People" magazine, Lopez ha presentato la richiesta di divorzio presso il tribunale superiore di Los Angeles, indicando il 26 aprile 2024 come data di separazione.

Cosa suggerisce il contenuto e quali indizi lascia J-Lo?

Le foto estive di Lopez la mostrano in abbigliamento alla moda e casual, tra cui un bikini marrone e un costume intero bianco scattato di spalle. Questa foto sexy potrebbe essere un messaggio in codice per il suo ex. Inoltre, include dettagli nelle foto che sembrano collegati al suo stato attuale.

Ad esempio, condivide una foto con sua sorella Lynda Lopez, 53enne, i suoi figli Emme e Max, 16enne, il loro cane di famiglia e un nuovo potenziale membro della famiglia - un gattino a strisce rosse. Tra queste immagini, ci sono didascalie come "L'universo si svolge come dovrebbe".

Una foto di Lopez che indossa una maglietta con la scritta "Lei fiorisce e è libera, irraggiungibile e in pace" aggiunge mistero. Così come la sua esibizione di un pullover con la frase "Madre Benedetta". Infine, una foto di Jennifer Lopez seria, con i capelli scompigliati e una maglietta con la scritta "Sogno".

Lopez e Affleck si sono sposati a Las Vegas nel luglio 2022, seguiti da un matrimonio più grande in Georgia più tardi quell'anno. Si sono riavvicinati dopo aver lavorato insieme 20 anni fa, durante le riprese di "Gigli". Dopo una prima proposta e una separazione, si sono riconciliati a maggio 2021.

