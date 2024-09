Guadagni giornalieri da programmi di frequent flyer, Apple approfondisce la tecnologia dell'IA e la persistente presenza di'sostanze chimiche per sempre' <unk> in rivista nei titoli di oggi.

👋 Ciao a 5 Things PM! Apple ha recentemente presentato il nuovo iPhone 16, esplorando per la prima volta l'intelligenza artificiale. I dispositivi migliorati sono disponibili in vari colori e vantano un processore più veloce. Mettiti al passo con i punti chiave, inclusi gli aggiornamenti dell'Apple Watch e degli AirPods.

Ecco cosa potresti aver saltato durante la tua giornata frenetica:

5 cose

1️⃣ Ricompense per i viaggiatori frequenti: Spendere denaro per generi alimentari o carburante con una carta di credito potrebbe portare maggiori profitti al settore aereo rispetto a un biglietto aereo stesso. Questo perché i programmi di loyalty si sono trasformati in un fattore significativo per la crescita finanziaria delle compagnie aeree.

2️⃣ Mercato del lavoro: Trovare un lavoro potrebbe essere più difficile al giorno d'oggi, ma alcuni settori stanno contrastando questa tendenza. Le agenzie di legge e ordine come i dipartimenti di polizia e gli uffici dello sceriffo stanno assumendo nuovi candidati dopo aver assistito a una forte diminuzione delle domande e un'ondata di pensionamenti seguiti alla morte di George Floyd nel 2020.

3️⃣ Sostanze pervasive: Sostanze presenti nella attrezzatura da cucina, nel cibo, nell'acqua, nei vestiti, nei mobili e in altri beni di consumo dal 1950 possono causare problemi di salute. Queste sostanze, note come "sostanze perenni", non si degradano completamente nell'ambiente e sono difficili da eliminare. Ecco cosa devi sapere.

4️⃣ Piano di rinascita: Un ingegnere olandese immagina di ridare vita a una vasta area desertica in una terra verde e lussureggiante piena di vita selvatica, che potrebbe potenzialmente cambiare il clima. Crede di poter restaurare la penisola del Sinai in Egitto.

5️⃣ Guai aziendali: Il grande magazzino discount Big Lots ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 dopo un avvertimento di potenziale pericolo finanziario. Una società di capitali private assumerà il controllo dei negozi e delle operazioni della società.

Guarda questo

🐶 Il surf dei cani: Cani vestiti con costumi e occhialini hanno surfato le onde mentre i loro proprietari li incitavano durante il Surf-A-Thon di San Diego, la più antica competizione canina di surf degli Stati Uniti.

Titoli in primo piano

• Trump e Harris si preparano a confrontarsi nel dibattito presidenziale di questa sera• La tempesta Francine ha scatenato evacuazioni lungo la costa del Golfo• James Earl Jones, famoso per i suoi ruoli di doppiaggio come Darth Vader e Mufasa, è morto a 93 anni

Cosa c'è di tendenza

🤠 Premi country: Morgan Wallen è stato incoronato con sette nomination per i CMA Awards di quest'anno, ma c'è stata una nota assenza nella lista dei nominati.

Esplora questo

🇫🇷 Au revoir, Paris: Migliaia di persone hanno sfidato le condizioni meteorologiche piovose allo Stade de France, con atleti di 169 delegazioni che celebravano e ballavano per segnare la chiusura dei Paralimpiadi.

32 milioni

⛲ È il numero stimato di visitatori previsti per Roma durante il Giubileo del 2025, un evento religioso annuale. Tuttavia, preparati a eventuali restrizioni sull'accesso ai monumenti più popolari a causa dell'afflusso in aumento.

Spotlight sui VIP

⭐ Ultimo sipario: La vincitrice dell'Oscar Kathy Bates ha annunciato che il suo ruolo nella serie TV "Matlock" sarà la sua ultima apparizione.

Quiz time

🪖 La base militare statunitense più grande all'estero è Camp Humphreys in Corea del Sud. Quanti individui la chiamano casa?

Vibrazioni positive

🎾 Ci piace concludere su una nota positiva: La tennista ucraina Lyudmyla Kichenok stava pianificando il suo matrimonio la scorsa settimana a New York, ma lei e la sua compagna di doppio, Jelena Ostapenko, hanno continuato a vincere e hanno conquistato il titolo degli US Open. Il matrimonio è stato rimandato - forse a Las Vegas o in Europa.

