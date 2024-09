- Gruppo responsabile per le attività legate ai viaggi, FTI, destinato alla dissoluzione.

La corporation dei viaggi in difficoltà finanziarie, FTI, sta lottando con un debito di un miliardo di euro e ora si trova di fronte al fallimento. Il tribunale distrettuale di Monaco ha avviato le procedure fallimentari per le due principali entità, FTI Touristik e BigXtra Touristik. L'amministratore fallimentare Axel Bierbach ha annunciato il licenziamento di 700 dipendenti. La maggior parte dei circa 350.000 creditori sono turisti che hanno prenotato pacchetti, che riceveranno i loro anticipi dal Fondo di Garanzia per i Viaggi (DRSF) tedesco.

Tuttavia, Bierbach sottolinea una situazione diversa per circa 2.500 hotel, agenzie di viaggio, compagnie aeree, banche e il Fondo di Stabilizzazione Economica (WSF) dello stato. Il WSF, un ente del governo federale, ha prestato circa 600 milioni di euro al terzo conglomerato turistico più grande d'Europa, FTI, durante la pandemia di corona. L'ammontare esatto che i creditori recupereranno rimane incerto.

FTI ha richiesto la protezione dal fallimento a giugno a causa di un aumento delle prenotazioni cautelative, dei pagamenti anticipati e dell'esaurimento delle risorse. Al momento del deposito del fallimento, FTI Touristik ammontava a circa 30 milioni di euro, secondo Bierbach. A causa dell'incapacità di FTI di pagare i certificati di sicurezza obbligatori presso il DRSF, Bierbach ha dichiarato: "Era ovvio: non potevamo più vendere viaggi".

Le operazioni degli hotel continuano

Circa 60.000 turisti che si trovavano con FTI al momento sono tornati senza particolari problemi. Tutte le partenze future sono state interrotte. Dei circa 11.000 dipendenti di FTI in tutto il mondo, circa 7.500 sono ancora impiegati negli hotel, che operano senza restrizioni.

In Germania, più di 320 dipendenti hanno già trovato nuovi lavori - anche con clienti e concorrenti di FTI come TUI, DER, DB e Jochen Schweizer che hanno organizzato fiere dell'impiego presso la sede di FTI a Monaco. Circa 600 dipendenti saranno licenziati dal 1° settembre. I rimanenti 130 dipendenti saranno temporaneamente impiegati per scopi di liquidazione. L'attività è prevista per concludersi entro la fine dell'anno.

La maggior parte dei beni di FTI comprende 54 hotel con 12.000 camere, di proprietà o in affitto a lungo termine. Questi hotel, ad eccezione di uno, sono attivi e in vendita. various interested parties are currently in talks, reveals the insolvency administrator.

Numerose società controllate di FTI sono già state vendute, tra cui il provider di viaggi di lusso Windrose, il centro servizi Erf24 a Erfurt e il portale online 5vorFlug.

Il primo incontro dei creditori si terrà a Monaco il 20 novembre. "Non mi aspetto molti partecipanti", dice Bierbach: la maggior parte dei 350.000 creditori non ha contrattato rivendicazioni sostanziali contro l'amministratore fallimentare, rendendo il viaggio non conveniente.

Il processo di liquidazione potrebbe durare diversi anni, dice Bierbach: "Questo è un maratona".

Circa 175.000 viaggiatori avevano pagato il loro viaggio interamente o in parte. I tentativi di rimborsarli con altri operatori prima delle vacanze estive sono falliti. Riceveranno il rimborso per il pacchetto turistico dal DRSF, che riguarda il 90% dei vacanzieri. Tuttavia, alcuni turisti che hanno prenotato escursioni non riceveranno il rimborso dal DRSF; invece, la rivendicazione può essere inoltrata all'amministratore fallimentare.

I clienti che hanno prenotato servizi individuali con FTI possono presentare le loro rivendicazioni al tavolo fallimentare. Tuttavia, l'amministratore fallimentare incoraggia i clienti a utilizzare inizialmente le vie del rimborso attraverso il DRSF e i fornitori di servizi di pagamento per evitare di ostacolare il processo presentando più applicazioni contemporaneamente.

Le agenzie di viaggio generalmente guadagnano la loro commissione dopo che i loro clienti sono partiti. Se ciò si applichi quando la partenza non si verifica e di conseguenza non si verifica alcun danno, poiché l'agenzia di viaggio ha organizzato un viaggio alternativo per i vacanzieri, richiede ulteriori esami, dice Bierbach.

L'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazioni sull'impatto del fallimento di FTI sul settore turistico nei suoi stati membri. Il governo tedesco, attraverso il suo Fondo di Stabilizzazione Economica (WSF), ha giocato un ruolo significativo nel sostenere FTI durante la pandemia.

Data l'implicazione di diverse entità all'interno dell'Unione Europea, come compagnie aeree e banche, la cornice giuridica dell'Unione Europea per i fallimenti potrebbe potenzialmente influire sulla distribuzione dei fondi e il processo di liquidazione di FTI.

