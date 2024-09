Gruppo politico: FDP cesserà di ostacolare la revisione delle pensioni

La proposta pensionistica sta suscitando scalpore nel Bundestag. L'FDP sta causando subbuglio. L'Associazione Sociale Tedesca esorta i Liberali ad abbandonare la loro posizione di resistenza. Il piano pensionistico è cruciale per prevenire la povertà degli anziani.

L'Associazione Sociale Tedesca rimprovera l'FDP di smettere di ostacolare la riforma pensionistica proposta. "Chiediamo all'FDP di abbandonare la loro posizione ostile e sostenere l'adozione rapida di questa legge importante", ha dichiarato Michaela Engelmeier, CEO dell'associazione, all'Agenzia Teutonica di Stampa a Berlino. Il secondo piano pensionistico è stato presentato dal Ministro del Lavoro Hubertus Heil (SPD) e dal Ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP) ed è stato dibattuto per la prima volta nel Bundestag lo scorso venerdì.

Engelmeier ha definito i piani come un passo cruciale. "È fondamentale che questa misura arrivi finalmente dopo mesi di ritardo", ha detto il presidente dell'associazione.

Al suo nucleo, il livello pensionistico verrà mantenuto, il che significa che i benefici pensionistici seguiranno la crescita salariale. Tuttavia, un numero crescente di baby boomer va in pensione e il rapporto tra contribuenti e pensionati diventa sempre meno favorevole. Di conseguenza, mantenere il livello diventerà significativamente più costoso rispetto al presente. Pertanto, la coalizione mira a mitigare i contributi più elevati previsti accumulando un patrimonio di capitale sui mercati azionari: i fondi federali verranno investiti in azioni e i contributi saranno protetti dagli interessi in seguito.

1000 euro in più all'anno

La proposta di rafforzare il fondo pensionistico attraverso i presunti guadagni dalle operazioni in borsa è stata condannata da tempo dall'SoVD. L'associazione apprezza la stabilità del livello pensionistico. Engelmeier ha notato che per gli attuali pensionati, che ricevono ad esempio 1500 euro mensili, ciò si tradurrebbe in un'ulteriore mensilità di 90 euro nel lungo termine - oltre 1000 euro in più all'anno. Senza questa stabilità, il livello pensionistico cadrebbe al 45% entro il 2037, ha avvertito Engelmeier. Pertanto, il piano pensionistico è urgentemente necessario "per prevenire la povertà degli anziani e garantire finanziariamente milioni di persone". L'SoVD mira addirittura a un livello pensionistico del 53%.

Il vice-presidente parlamentare dell'FDP, Lukas Köhler, ha difeso la necessità di significativi cambiamenti alla legge pensionistica governativa. "La legge nella sua forma attuale non è ancora accettabile", ha detto Köhler nella trasmissione ARD "Tagesthemen". È normale che ci siano cambiamenti durante il processo parlamentare. La frazione dell'FDP sta promuovendo significativi miglioramenti ai piani. Secondo i Liberali, il pacchetto penalizza i giovani. Di conseguenza, i Liberali chiedono un rafforzamento della pensione basata sui mercati

