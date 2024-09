Gruppo di parenti esorta a uno sciopero a livello cittadino e a una grande protesta a Tel Aviv dopo la liberazione dei prigionieri di Hamas

Dopo il recupero di sei cadaveri di ostaggi di Hamas dalla Striscia di Gaza, il Forum delle Famiglie degli Ostaggi ha incoraggiato uno sciopero nazionale in Israele e una significativa protesta a Tel Aviv. L'intenzione è di fare pressione sull'amministrazione per concludere rapidamente un accordo per la liberazione degli ostaggi rimasti, ha dichiarato il forum domenica.

Il forum ha fatto appello alla potente associazione dei lavoratori israeliani, la Histadrut, per partecipare allo sciopero a partire dalla domenica sera. Diversi organismi hanno dichiarato azioni di solidarietà per sostenere le famiglie degli ostaggi. Ad esempio, una nota catena di cinema e numerosi ristoranti intendono chiudere domenica sera.

Inoltre, il leader dell'opposizione Jair Lapid ha sostenuto uno sciopero nazionale. Riferendosi ai sei ostaggi ora confermati uccisi, Lapid ha dichiarato: "Erano ancora vivi, ma Netanyahu e il suo governo della morte hanno scelto di non salvarli".

Nel frattempo, il ministro della Difesa israeliano Joav Gallant ha incoraggiato i suoi colleghi di governo a invalidare la loro risoluzione precedente per mantenere una presenza militare israeliana costante nel cosiddetto Corridoio di Philadelphi, che divide la Striscia di Gaza dall'Egitto. La presenza di truppe israeliane in questa area di frontiera è un problema controverso nei negoziati per una tregua nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi. Gallant ha raccomandato che il governo "si riunisca immediatamente e revoghi la decisione presa giovedì".

Secondo fonti israeliane, circa 100 ostaggi rimangono ancora prigionieri di Hamas e altri gruppi palestinesi radicali nella Striscia di Gaza, con 33 morti confermate.

