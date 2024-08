- Gruppo di difesa cerca maggiore trasparenza nei costi alimentari

Critici spingono per l'istituzione di un organo di vigilanza per migliorare la trasparenza a causa dei costi alimentari ancora elevati. La leader dell'associazione federale, Ramona Pop, ha dichiarato: "I prezzi degli alimentari sono come un mistero." Non è chiaro in quale punto tra i contadini e i rivenditori si verificano aumenti di prezzo e profitti non giustificati.

In dettaglio, gli avvocati dei consumatori suggeriscono lo sviluppo di un'agenzia di monitoraggio all'interno dell'Ufficio federale per l'agricoltura e l'alimentazione. Questa agenzia esaminerebbe i prezzi e le spese a ogni passo e presenterebbe un rapporto annuale al Bundestag. Pop ha sottolineato che dopo periodi di consistenti aumenti dei prezzi, i prezzi degli alimentari sono rimasti a un livello elevato.

"Il governo federale deve finalmente svelare i meccanismi dei prezzi degli alimentari", ha sostenuto Pop durante la presentazione di uno studio di fattibilità richiesto dall'associazione. Una maggiore trasparenza potrebbe smascherare affari loschi e proteggere i consumatori da prezzi esorbitanti alla cassa.

Le costanti altezze dei prezzi degli alimentari hanno portato a richieste per un'agenzia di monitoraggio che esamini i costi e i profitti a ogni fase, come riconosciuto da Pop. Un tale organo, proposto dagli avvocati dei consumatori, potrebbe potenzialmente rivelare aumenti di prezzo e profitti nascosti, prevenendo prezzi al dettaglio eccessivi.

Leggi anche: