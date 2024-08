- Gruppi che presentano livelli di membri diversificati

La SPD dell'Assia ha registrato un calo delle iscrizioni durante il primo semestre del 2024. Secondo i dati dell'Agenzia Telegrafica Tedesca, al 30 giugno il partito contava 40.414 membri, con un calo di 1.475 rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo rappresenta una diminuzione del 3,5% delle iscrizioni. I distretti SPD dell'Assia Sud e dell'Assia Nord hanno registrato cali rispettivamente del 4% e del 2,6%. Il portavoce del partito ha espresso rammarico per ogni disiscrizione, soprattutto in un momento in cui i valori democratici sono sotto pressione. La SPD si prefigge di incrementare le nuove iscrizioni, avendo già notato una diminuzione alla fine del 2023.

In crescita, invece, l'AfD dell'Assia. Al 30 giugno 2024 il partito contava 3.345 membri, con un aumento di 1.131 rispetto all'anno precedente. Il co-portavoce di stato Andreas Lichert ha attribuito questo aumento al "processo di ammissione dettagliato e a più fasi" del partito. Anche i Verdi dell'Assia hanno registrato un aumento delle iscrizioni, arrivando a 10.358 membri alla stessa data, con un aumento del 6,9% rispetto all'anno precedente. La presidente del partito Kathrin Anders ha sottolineato lo status dei Verdi come organizzazione in continua crescita.

I Liberaldemocratici dell'Assia hanno registrato una diminuzione delle iscrizioni, con un totale di 6.858 membri alla fine del giugno 2024, con un calo del 6,4% rispetto all'anno precedente. Il segretario generale Moritz Promny ha riconosciuto il calo, ma è rimasto ottimista riguardo al sostegno del partito tra i giovani.

Difficoltà nei dati impediscono alla CDU dell'Assia

Problemi tecnici nell'accesso ai dati hanno impedito alla CDU dell'Assia di fornire le figure attuali delle iscrizioni. Il portavoce Tobias Bayer ha fatto riferimento all'attacco informatico al partito durante la campagna elettorale europea di giugno di quest'anno. Alla fine di novembre 2023, i cristiano-democratici dell'Assia contavano 32.955 membri, con un calo di 546 rispetto all'inizio dell'anno 2023.

La strategia della SPD per affrontare la diminuzione delle iscrizioni include la focalizzazione sull'incremento delle nuove iscrizioni, riconoscendo l'importanza di ogni membro in tempi di pressione sui valori democratici. Al contrario, la politica regionale è cruciale per partiti come l'AfD dell'Assia, poiché il loro dettagliato processo di ammissione contribuisce a un significativo aumento delle iscrizioni.

