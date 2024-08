Atleti specializzati in calcio e ornamenti corporei - Grimaldo assume ora il ruolo precedentemente ricoperto da Wade.

Alejandro Grimaldo, calciatore della nazionale spagnola e del Bayer Leverkusen noto per i suoi tatuaggi, sta riscontrando un limite nel suo spazio corporeo. Sta valutando l'idea di aggiungere altri tatuaggi a causa dei suoi straordinari successi estivi. Grimaldo ha conquistato il titolo EURO per la Spagna e ha vinto il campionato, la Coppa DFB e la Supercoppa con il Leverkusen, soprannominato Werkself.

Grimaldo ha dichiarato in un'intervista a "Sport Bild" che vorrebbe tatuarsi questi successi sulla pelle il prima possibile. "Voglio avere questi traguardi con me per sempre e onorarli inciderli sulla mia pelle", ha detto. I prossimi tatuaggi probabilmente decoreranno la sua gamba sinistra.

